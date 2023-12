Guerre entre Israël et le Hamas : il reste "137" otages aux mains du mouvement islamiste, affirme l’ambassadrice d’Israël en France

Alona Fischer-Kamm, ambassadrice d’Israël en France, était l’invitée des "4 Vérités" de France 2, lundi 4 décembre.

Combien reste-t-il d’otages aux mains du Hamas ? "Il en reste 137. […] Nous avons eu la confirmation de la mort de 6 otages", précise Alona Fischer-Kamm, ambassadrice d’Israël en France, invitée des "4 Vérités" de France 2, lundi 4 décembre. "Je crois que la reprise de la guerre ou des opérations militaires est compatible avec l’autre objectif qui est la libération de tous les otages", précise-t-elle.

"Ce sont eux qui ont pris leur propre population comme des otages"

Israël est-il en train de tomber dans le piège du Hamas qui se sert des civils comme boucliers ? "C’est la responsabilité du Hamas, ce n’est pas la responsabilité d’Israël. Ce sont eux qui ont pris leur propre population comme des otages, les utilisant comme boucliers humains", confie l’ambassadrice d’Israël en France.

Le président de la République s’est interrogé ce week-end sur l’objectif militaire d’Israël, qui cherche la destruction du Hamas. "Ce que nous essayons de faire, c’est que le Hamas ne soit plus au pouvoir et [qu'il ne puisse] pas menacer à l’avenir la sécurité du sud d’Israël et les citoyens du sud d’Israël. C’est une guerre qui nous a été imposée. La destruction du Hamas pour nous c’est mettre fin au dispositif militaire et au Hamas comme régime qui règne à Gaza demain", détaille Alona Fischer-Kamm.