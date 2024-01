Direct Guerre entre Israël et le Hamas : des milliers de manifestants à Washington et à Londres réclament un cessez-le-feu à Gaza

La guerre entre Israël et le Hamas est entrée, dimanche 14 janvier, dans son centième jour en dépit des appels internationaux à une trêve dans le conflit. Des milliers de personnes ont manifesté samedi à Washington et à Londres en soutien à la population palestinienne de la bande de Gaza, réclamant un cessez-le-feu "immédiat" et fustigeant le soutien apporté à Israël par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. A Tel-Aviv, plusieurs milliers d'Israéliens ont aussi exprimé leur douleur et leur solidarité avec les otages du Hamas. Non loin, une centaine de personnes manifestaient, elles, pour appeler à la fin de la guerre, brandissant des pancartes "non à l'occupation" et "la vengeance n'est pas une victoire". Suivez notre direct.

Une vidéo d'Emmanuel Macron diffusée lors de la manifestation à Tel-Aviv. Le chef de l'Etat français a appelé samedi à "reprendre encore et encore les négociations pour (la) libération" des otages du Hamas, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et lors d'un rassemblement à Tel-Aviv en soutien aux otages. "La nation française est déterminée à ce que (...) tous les otages des attaques terroristes du 7 octobre dernier soient libérés. La France n'abandonne pas ses enfants. C'est pourquoi il faut reprendre encore et encore les négociations pour leur libération", a dit le président.

La Namibie critique la position de Berlin devant la CIJ. Ce pays d'Afrique australe, ex-colonie allemande où s'est déroulé le premier génocide du XXe siècle, a déploré samedi soir le positionnement de Berlin qui a rejeté cette semaine l'accusation de "génocide" portée contre Israël par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ). Regrettant "l'incapacité de l'Allemagne à tirer les leçons de sa terrible histoire", le président namibien Hage Geingob estime "choquante" cette décision.

La bande de Gaza toujours pilonnée. L'armée israélienne continue de pilonner la bande de Gaza, où au moins 60 personnes ont été tuées samedi, selon le ministère de la Santé du Hamas. Tsahal, de son côté, a déclaré avoir frappé des dizaines de positions du Hamas, y compris des lance-roquettes "prêts à être utilisés" ainsi qu'un "poste de commandement" du Hamas dans le centre de la bande de Gaza. Au moins quatre "terroristes" ont été tués lors de frappes aériennes sur Khan Younès, la principale ville du sud de ce territoire, où se concentrent les combats.