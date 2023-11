Direct Guerre entre Israël et le Hamas : des combats intenses autour de l'hôpital Al-Chifa, dans la ville de Gaza

L'inquiétude est à son comble concernant plusieurs hôpitaux de Gaza soumis à des coupures d'électricité. Tôt dans la matinée, dimanche 12 novembre, le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est alarmé d'avoir "perdu le contact" avec ses interlocuteurs au sein de l'hôpital al-Chifa de la ville de Gaza, le plus grand du territoire. Médecins sans frontières (MSF) redoute que ces établissements ne se transforment en "morgues" en l'absence de cessez-le-feu. Suivez notre direct.

L"hôpital Al-Chifa totalement "encerclé". Le directeur de l'établissement, Mohammed Abou Salmiya a annoncé que des bombardements "se poursuivent dans ses environs" de l'établissement. "L'équipe médicale ne peut travailler et les corps, par dizaines, ne peuvent être gérés ou enterrés", a-t-il ajouté. La veille, l'armée israélienne avait démenti avoir ciblé l'hôpital, accusant "des organisations terroristes" de l'avoir touché avec une "roquette mal tirée".

Des combats au cœur de la ville. Les combats se concentrent dans la ville de Gaza, où se trouve selon Israël le "centre" de l'infrastructure du mouvement islamiste Hamas, retranché dans un réseau de tunnels. "Les tirs ne s'arrêtent jamais, les frappes aériennes sont incessantes comme les obus d'artillerie", a raconté par téléphone à l'AFP un témoin qui se trouve l'hôpital Al-Chifa. L'armée israélienne a perdu 42 soldats depuis le lancement, le 27 octobre, de son offensive terrestre.

La population gazaouie continue de fuir vers le Sud. L'armée israélienne a affirmé, samedi, que "près de 200 000 personnes" avaient quitté le nord de la bande de Gaza pour rejoindre le sud du territoire, au cours des trois derniers jours.

Des accrochages tranfrontaliers entre Israël et le Liban. La communauté internationale craint une extension du conflit à la frontière entre les deux pays. Depuis le 8 octobre, les échanges de tirs sont quotidiens entre l'armée israélienne et le Hezbollah, et ils visent des cibles chaque jour plus en profondeur. Le chef du mouvement chiite, Hassan Nasrallah, a évoqué un renforcement des opérations contre Israël.