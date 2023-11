Guerre entre Israël et le Hamas : de nombreuses manifestations en soutien à la Palestine en Europe

Durée de la vidéo : 1 min

Partout en Europe, des manifestations en soutien pour les Palestiniens se sont tenues, samedi 11 novembre. Le mot d’ordre est le cessez-le-feu immédiat.

Ce sont des slogans forts, et des milliers de personnes qui sont parties de la place de la République pour rejoindre celle de la Nation à Paris, samedi 11 novembre. Derrière les chants, les manifestants réclament un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et l’"arrêt du blocus" dans l’enclave palestinienne. “On est là pour faire valoir des droits fondamentaux qui sont garantis par le droit international et violés par l’État d’Israël”, avance une manifestante.

Des partis politiques présents

Dans le cortège se trouvent des syndicats mais aussi des partis politiques comme LFI ou le NPA. Mathilde Panot salue les propos d’Emmanuel Macron, appelant à un cessez-le-feu à Gaza, tout en affirmant que le chef de l’État doit aller plus loin. “Il faut que la France parle d’une voix plus forte, notamment dans le Conseil de sécurité de l’ONU dont la France est permanente. Qu'elle présente une résolution pour demander le cessez-le-feu et mettre pression le plus possible sur le gouvernement d’extrême droite de Netanyahou”, avance la présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale.