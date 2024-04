Guerre entre Israël et le Hamas : dans une vidéo, des otages appellent à la négociation

Dans une vidéo publiée par le Hamas, samedi 27 avril, deux otages appellent le chef d'État israélien à négocier une trêve et une libération. Stéphane Séjourné, en visite au Proche-Orient, se rendra en Israël mardi.

Comme chaque samedi, les Israéliens se retrouvent à Tel-Aviv pour manifester et demander la libération des otages. Samedi 27 avril, le Hamas a également publié une vidéo de deux d'entre eux appelant Benjamin Netanyahou à négocier pour parvenir à un accord de trêve. Une vidéo qui a beaucoup ému dans le pays. Les proches des otages réagissent. "Le fait de voir mon père aujourd'hui ne fait que souligner à quel point nous devons parvenir à un accord le plus rapidement possible et ramener tout le monde à la maison", indique Ilan Siegel, fille d’un otage.

Stéphane Séjourné attendu en Israël

Le mouvement islamiste étudierait une contre-proposition israélienne en vue d'une trêve dans les combats à Gaza, associée à la libération d'otages. À Gaza, de nombreux bombardements ont eu lieu dans la nuit du 26 au 27 avril, aggravant un peu plus la situation humanitaire déjà critique. Ce week-end, la guerre entre Israël et le Hamas sera également au centre des entretiens de hauts diplomates, comme le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui a entamé une tournée au Proche-Orient, et qui est arrivé au Liban. Il est attendu par la suite en Arabie Saoudite et mardi en Israël.