Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir du dimanche 25 février

Benyamin Nétanyahou a estimé, dans un entretien à CBS dimanche 25 février, qu'une offensive militaire à Rafah garantirait à Israël d'être "à quelques semaines" d'une "victoire totale" sur le Hamas. Les bombardements se sont poursuivis sur cette ville et dans d'autres localités de la bande de Gaza, portant le bilan du conflit à 29 692 morts, selon le ministère de la Santé gazaoui. Voici ce qu'il faut retenir de la journée de dimanche.

L'UNRWA affirme que la famine peut être "évitée" à Gaza

Une famine peut encore être "évitée" à Gaza si Israël permet aux agences humanitaires d'y faire rentrer plus d'aide, a plaidé dimanche le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarini. Selon l'ONU, 2,2 millions de personnes, soit l'immense majorité de la population, sont menacées de famine dans la bande de Gaza. Les graves pénuries alimentaires pourraient entraîner une "explosion" de la mortalité infantile dans le nord du territoire, où un enfant de moins de deux ans sur six est victime de malnutrition aiguë.

"C'est une catastrophe provoquée par l'homme (...) Le monde s'était engagé à ne plus jamais permettre de famine", a écrit Philippe Lazzarini sur le réseau social X. Selon lui, "la famine peut encore être évitée par une volonté politique authentique d'accorder l'accès et la protection à une aide significative".

Les négociations sur une trêve progressent, selon Washington

Les discussions sur un potentiel accord qui permettrait de parvenir à une trêve à Gaza ont progressé lors des derniers échanges à Paris, a affirmé dimanche Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche. "Il est vrai que les représentants d'Israël, des Etats-Unis, de l'Egypte et du Qatar (...) sont parvenus à un terrain d'entente entre eux quatre à propos des contours" d'un possible accord sur la libération des otages et "d'un cessez-le-feu temporaire", a-t-il affirmé sur CNN.

"Je ne vais pas rentrer dans les détails de cela parce qu'ils sont toujours en train d'être négociés", a ajouté Jake Sullivan. "Il faudrait qu'il y ait des discussions indirectes du Qatar et de l'Egypte avec le Hamas, parce qu'au final, ils devront donner leur accord à la libération des otages. Ce travail est en cours, a-t-il assuré. Nous espérons que, dans les prochains jours, nous pouvons parvenir au point où il y a effectivement un accord solide et final sur cette question."

Tel-Aviv annonce la mort d'un soldat, dont le corps est retenu à Gaza

L'armée israélienne a confirmé dimanche qu'un soldat de 19 ans, Oz Daniel, a été tué lors des attaques du Hamas du 7 octobre. Selon Tsahal, sa dépouille est actuellement détenue par le groupe islamiste dans la bande de Gaza. Cela porte à 31 le nombre d'otages dont les corps sont retenus dans le territoire palestinien.

Le Forum des familles, la principale organisation de proches d'otages enlevés le 7 octobre, a rendu hommage dans un communiqué à un jeune homme "qui aimait la vie, les gens et avait un sourire contagieux et le sens de l'humour". Oz Daniel, qui jouait de la guitare et était fan du groupe Guns N'Roses, "croyait dans le pouvoir de la musique pour changer le monde", a précisé le Forum. Malgré l'absence de dépouille, des funérailles se tiendront lundi à Kfar Saba, où le jeune homme habitait.

Nétanyahou assure qu'une trêve ne ferait que "retarder" l'offensive à Rafah

"La victoire totale est à notre portée, non pas d'ici quelques mois, mais d'ici quelques semaines, quand nous commencerons l'opération" militaire à Rafah, a affirmé Benyamin Nétanyahou dimanche, lors d'un entretien à la chaîne américaine CBS. Selon le Premier ministre israélien, cette ville du sud est le "dernier bastion" du Hamas. Le dirigeant est déterminé, malgré les protestations internationales, à y lancer une offensive terrestre. "Si nous avons un accord [sur une trêve], cela sera d'une certaine manière retardé, mais cela arrivera", a-t-il affirmé à propos de cette opération militaire.

Benyamin Nétanyahou a précisé qu'il allait rencontrer dimanche des responsables militaires devant lui présenter un "double plan, un plan pour évacuer [la population] et un plan pour démanteler les bataillons restants" de combattants du Hamas. "Il y a de la place" pour que les civils "aillent au nord de Rafah, dans les zones où nous avons terminé le combat", a déclaré le Premier ministre israélien. Selon l'ONU, près de 1,5 million de personnes sont massées dans cette ville à la frontière avec l'Egypte, dans des conditions humanitaires catastrophiques.