Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 30 août

Vingt Palestiniens, en majorité des combattants, ont été tués en trois jours d'une vaste opération militaire israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée, qui se poursuivait vendredi 30 août dans la soirée. L'ONU a demandé la cessation "immédiate" de l'opération, et jugé que la souffrance des habitants de la bande de Gaza était "au-delà de ce que tout être humain devrait endurer". Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

Les opérations israéliennes se poursuivent en Cisjordanie occupée

En Cisjordanie occupée vendredi, les soldats israéliens ont tué à Jénine trois combattants du Hamas, dont le commandant du mouvement islamiste palestinien dans la ville, Wissam Khazem, et un quatrième homme âgé de 82 ans, selon l'agence palestinienne Wafa.

D'après le ministère palestinien de la Santé, 20 personnes ont été tuées en trois jours de raids israéliens dans le nord de la Cisjordanie, parmi lesquelles deux adolescents de 13 et 17 ans, selon le Croissant-Rouge palestinien. L'armée israélienne affirme quant à elle avoir tué "20 terroristes". Le Hamas et le Jihad islamique ont annoncé qu'au moins 13 des personnes tuées étaient des combattants de leurs branches armées.

Paris se dit "fortement préoccupée" par la situation

Les opérations militaires israéliennes en Cisjordanie occupée, ces derniers jours, "aggravent un climat d'instabilité et de violence inédits", s'est inquiétée vendredi la France, "fortement préoccupée" par la dégradation de la situation en général dans les Territoires palestiniens.

Dans une déclaration du ministère des Affaires étrangères, Paris réitère son opposition à la colonisation en Cisjordanie occupée, "qui doit cesser immédiatement". A Gaza, "l'intensité des attaques israéliennes visant notamment des écoles ou des abris de personnes déplacées conduit à un nombre inacceptable de victimes civiles", écrit le Quai d'Orsay. "L'impératif du respect du droit international humanitaire s'impose à tous, y compris à Israël", insiste la diplomatie française, jugeant "inacceptables" les attaques visant des personnels humanitaires.

Quatre Gazaouis tués par une frappe sur un convoi d'une ONG

L'ONG américaine Anera a annoncé vendredi que quatre Gazaouis accompagnant l'un de ses convois dans la bande de Gaza avaient été tués la veille dans une frappe aérienne israélienne. Ce convoi transportait de la nourriture et du carburant dans le sud de l'enclave palestinienne, a précisé l'ONG.

Selon Anera, peu après l'entrée du convoi dans le territoire palestinien, "quatre locaux ayant l'expérience de missions précédentes et engagés dans la sécurité locale (...) se sont présentés et ont demandé à prendre les commandes du véhicule de tête, évoquant une route peu sûre et le risque de pillage". Les quatre hommes "n'avaient pas été agréés et (leur présence) n'avait pas été coordonnée au préalable", précise l'ONG, qui ajoute que "les autorités israéliennes arguent qu'il y avait plusieurs armes dans le véhicule de tête". "La frappe aérienne israélienne a été menée sans avertissement préalable ou communication", insiste-t-elle.

L'armée israélienne assure de son côté avoir mené une "frappe précise" après que "des assaillants armés ont pris le contrôle du véhicule de tête du convoi". Après la frappe, elle assure avoir "parlé à des représentants d'Anera qui ont vérifié que tous les membres de l'organisation du convoi étaient saufs et arrivés à la destination prévue".

Tsahal annonce la fin de plusieurs opérations au sol

Vendredi, l'armée israélienne a annoncé avoir mis fin à ses opérations au sol dans les régions de Khan Younès et de Deir al-Balah, assurant y avoir tué "plus de 250 terroristes" et "détruit des dizaines d'infrastructures terroristes" en un mois. Tsahal a annoncé que sa "98e division avait terminé son opération dans les régions de Khan Younès et de Deir al-Balah, après environ un mois d'activités simultanées au sol et en sous-sol".

L'armée a publié vendredi matin une nouvelle carte des ordres d'évacuation, certains quartiers étant de nouveau accessibles à leurs habitants.