Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 16 août

Les négociations en vue d'une trêve se sont poursuivies à Doha (Qatar) pour la deuxième journée consécutive vendredi 16 août, en présence des médiateurs américains, qataris et égyptiens. Les Etats-Unis ont présenté une proposition remaniée d'accord pour un cessez-le-feu à Gaza, mais le Hamas a immédiatement rejeté de "nouvelles conditions" israéliennes, au moment où la pression diplomatique s'intensifie pour éviter une escalade militaire régionale. Voici ce qu'il faut retenir de cette journée.

Benyamin Nétanyahou appelle les médiateurs à faire "pression" sur le Hamas

Le Premier ministre israélien a appelé les médiateurs américain, qatari et égyptien à faire "pression" sur le Hamas pour parvenir à un accord en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. "Israël espère que la pression [des médiateurs] amènera le Hamas à accepter" le plan proposé fin mai par le président américain Joe Biden, a affirmé Benyamin Nétanyahou dans un communiqué.

Un peu plus tôt dans la journée, Washington a annoncé avoir soumis une nouvelle proposition de compromis, soutenue par l'Egypte et le Qatar, afin de "combler les lacunes restantes" et qui portent sur la "mise en œuvre" d'un accord par Israël et le Hamas, selon un communiqué de la Maison Blanche. Mais très vite après cette communication, le Hamas a rejeté ces "nouvelles conditions" d'Israël, ont fait savoir deux de ses cadres à l'AFP. "Nous n'accepterons rien de moins qu'un cessez-le-feu complet, un retrait total des troupes israéliennes de la bande de Gaza et le retour des déplacés, un accord d'échange" d'otages contre des prisonniers, a-t-il ajouté.

Les discussions sur un cessez-le-feu et une libération des otages à Gaza reprendront au Caire la semaine prochaine, selon un communiqué commun des Etats-Unis, du Qatar et de l'Egypte.

L'Iran subira des conséquences "cataclysmiques" en cas d'attaque contre Israël, prévient Washington

L'Iran subira des conséquences "cataclysmique" en cas d'attaque contre Israël, a assuré un haut responsable américain qui a requis l'anonymat. "Nous voudrions dissuader les Iraniens (...) d'emprunter cette voie parce que les conséquences seraient cataclysmiques, en particulier pour l'Iran", a dit un haut responsable américain qui a requis l'anonymat. Il a également mis en garde contre toute attaque susceptible de "faire dérailler" les discussions sur une trêve dans la bande de Gaza.

De son côté, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a affirmé dans un communiqué attendre de ses alliés qu'ils "se joignent à Israël" pour "attaquer l'Iran" si la République islamique s'en prenait à son pays, en recevant ses homologues français et britannique.

A Gaza, un premier cas confirmé de polio depuis 25 ans

Le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne a annoncé qu'un premier cas de polio a été confirmé à Gaza. Cette maladie très contagieuse, qui envahit le système nerveux et qui peut entraîner en quelques heures des paralysies irréversibles selon l'Institut Pasteur, a été diagnostiquée chez d'un "bébé de dix mois qui n'avait pas été vacciné" à Deir al-Balah, dans le centre du territoire palestinien surpeuplé, précise le ministère.

Plus tôt dans la journée, deux grandes agences de l'ONU, l'OMS et l'Unicef, ont demandé "des pauses humanitaires pendant sept jours" dans les combats à Gaza afin que plus de 640 000 enfants de moins de 10 ans soient vaccinés ces prochaines semaines contre la polio. Les deux organisations assurent que ces campagnes devraient être lancées à la fin du mois d'août et en septembre.

La France condamne l'attaque de colons juifs en Cisjordanie

Le ministre démissionnaire des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a jugé "inacceptable" l'attaque de colons juifs jeudi soir sur un village de Cisjordanie occupée, lors d'une rencontre à Jérusalem avec ses homologues israélien et britannique. La France "continuera" d'adopter des sanctions à l'encontre "de colons israéliens qui se sont rendus coupables de violences contre des civils palestiniens en Cisjordanie", a ajouté le porte-parole du ministère.

Le Hezbollah diffuse une vidéo

Le Hezbollah libanais a diffusé une vidéo de 4 minutes 30 montrant ce qui semble être des tunnels souterrains et de grands lanceurs de missiles, alimentant les craintes d'un conflit généralisé entre le mouvement pro-iranien et Israël.