Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du vendredi 13 octobre

Pour la première fois depuis sa riposte samedi, l'armée israélienne dit avoir mené "des raids localisés" dans la bande de Gaza au cours des "dernières 24 heures".

Temps de lecture : 3 min

Près d'une semaine après le début de sa riposte, l'armée israélienne a ordonné "l'évacuation de tous les civils de la ville de Gaza de leurs maisons vers le sud, pour leurs propres sécurité et protection". Le bilan humain, lui, s'est encore alourdi : plus de 3 200 personnes ont trouvé la mort en sept jours. Voici ce qu'il faut retenir de la situation du vendredi 13 octobre.

Plus de 3 200 morts en Israël et dans la bande de Gaza

Le bilan humain ne cesse de s'alourdir depuis samedi. Plus de 1 300 morts et 3 200 blessés en Israël, selon le dernier décompte de l'armée ; au moins 1 900 morts dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé palestinien. Parmi ces victimes figurent notamment 614 enfants. Le ministère fait également état de 7 696 blessés.

Quinze ressortissants français morts

Un bilan encore revu à la hausse. Au moins 15 ressortissants français ont été tués après l'attaque du Hamas, a annoncé la ministre des Affaires étrangères, vendredi soir. "Nous avons aussi des disparus (...) et peut-être des otages", a déclaré Catherine Colonna dans l'émission "C à vous" sur France 5. Le précédent bilan faisait état de 13 morts.

Des milliers de Palestiniens fuient vers le sud de la bande de Gaza

L'armée israélienne a donné l'ordre d'évacuation aux 1,1 million d’habitants du nord de l'enclave "vers le sud", pour leurs propres sécurité et protection". L’Autorité du Hamas pour les réfugiés a réagi en appelant les concernés à "rester résolument chez eux".

Pour intimer aux habitants de fuir "immédiatement" vers le sud de l'enclave, l'armée israélienne a largué par des drones des tracts dans le territoire palestinien. "Evacuez immédiatement vos maisons et allez au sud de Wadi Gaza", peut-on lire sur ces derniers, en arabe, vus par nos confrères de l'AFP. Une carte figurant sur les tracts montre une flèche pointant vers le sud et traversant une ligne au centre de la bande de Gaza. Le "transfert forcé" de la population de Gaza "est un crime", a dénoncé la Ligue Arabe.

Des milliers de Palestiniens fuient la ville de Gaza après que l'armée israélienne a lancé un ordre d'évacuation, le 13 octobre 2023. (MAHMUD HAMS / AFP)

L'ONU "horrifiée" par l'ordre donné aux civils gazaouis

Une évacuation massive du nord de la bande de Gaza serait "catastrophique pour les patients, le personnel de santé et les autres civils restés sur place ou pris dans le mouvement de masse", juge l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Surtout, les quatre hôpitaux du ministère de la santé dans le sud de l'enclave ont déjà atteint ou dépassé leur capacité. Ils ne disposent pas des capacités de soins intensifs et des fournitures nécessaires pour traiter les patients supplémentaires, alerte l'OMS.

De son côté, l'experte de l'ONU référente sur la question des populations déplacées se dit "horrifiée" par l'ordre d'évacuation. "Nous sommes horrifiés à l'idée q'un million de Palestiniens rejoignent les 423 000 personnes qui ont déjà été chassées de leurs maisons par la violence de la semaine passée", a déclaré Paula Gaviria Betancur, la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits humains des personnes déplacées dans leur propre pays.

L 'UE appelle YouTube à être vigilant sur la désinformation

Dans un contexte de hausse du nombre des contenus illégaux et de la désinformation en ligne liés notamment à la guerre entre Israël et le Hamas, la Commission européenne a rappelé à Alphabet, la maison-mère de Google, ses obligations en matière de modération sur sa plateforme YouTube, dans un contexte de hausse du nombre des contenus illégaux et de la désinformation en ligne liés notamment à la guerre entre Israël et le Hamas.

L'exécutif européen a ces derniers jours mis en garde Meta et TikTok sur une recrudescence de fausses informations sur ces plateformes. Il a même ouvert une enquête visant le réseau social X (anciennement Twitter), dans le cadre de la nouvelle législation européenne sur les services numériques.