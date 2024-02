Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 6 février

Bientôt un accord de trêve au Proche-Orient ? Les tractations entre le Hamas et Israël ont avancé, mardi 6 février, affirme le Qatar ; mais "il y a encore beaucoup de travail à faire", selon le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken. Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

Antony Blinken en Israël pour trouver un accord

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est arrivé tard mardi soir en Israël à l'heure où les autorités locales examinent la réponse du Hamas à un projet de trêve, incluant la libération d'otages, au cinquième mois d'une guerre meurtrière. Mardi, le secrétaire d'Etat américain s'est rendu en Egypte, puis au Qatar, deux pays médiateurs avec les Etats-Unis, avant de se poser en Israël où il doit s'entretenir mercredi avec de hauts responsables.

"Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais nous continuons à croire qu'un accord est possible et même essentiel, et nous continuerons à travailler sans relâche pour y parvenir", a dit Antony Blinken à Doha.

Le Qatar dit avoir reçu une réponse "positive" du Hamas sur un projet de trêve

Le Premier ministre du Qatar a affirmé, mardi 6 février, avoir reçu une réponse "positive" du Hamas sur un projet d'accord qui prévoit la libération d'otages détenus dans la bande de Gaza en échange d'une pause dans les combats entre Israël et le mouvement palestinien. Le Hamas a confirmé avoir remis sa réponse aux médiateurs égyptiens et qataris mais sans en préciser la teneur.

Une situation humanitaire "plus que catastrophique" à Gaza

"La situation humanitaire dans la bande de Gaza est plus que catastrophique", déclaré un porte-parole de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, lors d'un point de presse à Genève. "Huit mille personnes déplacées qui avaient trouvé refuge dans notre hôpital du Croissant-Rouge palestinien à Khan Younès, Al-Amal, ont quitté l'hôpital hier", a-t-il déclaré. Une centaine de personnes âgées, de personnes handicapées et des membres du personnel "sont toujours à l'intérieur".

Les raids se poursuivent

Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie israéliens ont touché les secteurs de Rafah et Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Le ministère de la Santé du gouvernement dirigé par le Hamas a fait état de 107 morts ces dernières 24 heures. La même source a annoncé mardi un bilan de 27 585 personnes tuées, en majorité des femmes, enfants et adolescents, dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre.

Le chef de la diplomatie française transmet un avertissement d'Israël au Liban

Le chef de la diplomatie française Stéphane Séjourné a averti Beyrouth qu'Israël pourrait déclencher une guerre contre le Liban, qui veut éviter une escalade, a déclaré le ministre libanais des Affaires étrangères. Le ministre français a rencontré les principaux dirigeants libanais à Beyrouth, dernière étape d'une tournée au Proche-Orient, qui l'a notamment conduit en Israël.

"Il nous a prévenus que les Israéliens pourraient déclencher une guerre (...) pour ramener chez eux" les dizaines de milliers d'habitants évacués des zones proches de la frontière avec le Liban, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Abdallah Bou Habib. "Nous lui avons dit que nous ne voulions pas d'une guerre", a ajouté le ministre à l'issue d'un entretien avec son homologue français. "Nous voulons un accord sur la frontière par le biais de l'ONU, des Français et des Américains", a-t-il ajouté.