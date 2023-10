Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du mercredi 11 octobre

Au quatrième jour de la guerre, le mouvement islamiste palestinien affirme avoir relâché trois otages, une mère de famille et ses deux enfants.

Cinq jours après le début de l'opération "Déluge d'Al-Aqsa" lancée par le mouvement terroriste Hamas sur l'Etat hébreu, le bilan humain ne cesse de s'alourdir : plus de 1 200 morts côté Israël, plus de 1 000 morts côté palestinien. De nouveaux massacres de civils sont découverts chaque jour. Voici ce qu'il faut retenir de la situation du mercredi 11 octobre.

Le Hamas affirme avoir libéré trois otages, une mère et ses deux enfants

Pour la première fois depuis son attaque contre l'Etat hébreu, le Hamas affirme avoir relâché des otages. "Une femme colon israélienne et ses deux enfants ont été libérés après avoir été détenus lors des affrontements" entre le mouvement et l'armée israélienne, écrit la branche armée du mouvement, dans un communiqué rendu public mercredi 11 octobre dans la soirée. Une vidéo, diffusée dans la foulée par la chaîne de télévision palestinienne Al-Aqsa, montre une femme en chemise bleue avec deux enfants et trois combattants du Hamas armés s'éloigner d'une zone barbelée. L'armée israélienne n'a pas encore confirmé cette information.

Plus de 2 200 morts en Israël et sur la bande de Gaza

A cette heure, 1 200 morts et plus de 2 700 blessés sont recensés côté israélien. Et 1 055 personnes sont mortes et plus de 5 184 ont été blessées côté palestinien. Mardi matin, l'armée israélienne disait avoir retrouvé "environ 1 500 corps" de terroristes du Hamas depuis samedi.

Au moins 11 Français tués, 18 ressortissants portés disparus

Le bilan des victimes françaises s'alourdit lui aussi. Sur franceinfo, la ministre des Affaires étrangères a annoncé mercredi soir qu'un onzième ressortissant avait été identifié parmi les personnes tuées. Catherine Colonna a par ailleurs fait état d'au moins 18 ressortissants portés disparus, dont des enfants. Certains sont "peut-être retenus en otage".

La cheffe de la diplomatie française a aussi déclaré que "quelques dizaines" de Français, dont des humanitaires, se trouvent actuellement dans la bande de Gaza, assiégée. "A ma connaissance, aucune d'entre elles n'a demandé à quitter Gaza" pour le moment.

La France va affréter plusieurs vols spéciaux d'ici la fin de semaine

Sur franceinfo, la ministre des Affaires étrangères a aussi évoqué le vol spécial demain entre Tel Aviv et Paris pour rapatrier des Français se trouvant en Israël. Elle a précisé que d'autres vols spéciaux seront "vraisemblablement" organisés vendredi et samedi "avec Air France ou d'autres compagnies". Ces vols seront en priorité réservés "aux plus vulnérables", ajoute Catherine Colonna.

Le gouvernement Nétanyahou a coupé les approvisionnements en énergies à Gaza

Dans un message posté sur Telegram, le ministre israélien de l'Energie a confirmé mercredi après-midi que le pays a bloqué les approvisionnements en énergies à Gaza. "Pendant des années, nous avons fourni à Gaza de l'électricité, de l'eau et du carburant. Au lieu de dire merci, ils ont envoyé des milliers d'animaux humains massacrer, assassiner, violer et kidnapper des bébés, des femmes et des personnes âgées", écrit Israël Katz.

Emmanuel Macron s'exprimera jeudi soir à 20 heures dans une allocution télévisée

Alors que l'exécutif redoute d'éventuelles répercussions nationales après l'attaque du Hamas contre Israël, Emmanuel Macron va prendre la parole dans une allocution télévisée, à 20 heures jeudi 12 octobre. Avant cela, à midi, le chef de l'Etat doit réunir à l'Elysée les chefs des partis politiques pour évoquer la situation "à la suite des actes terroristes commis en Israël". Cette rencontre à huis clos se déroulera en présence de la Première ministre, Elisabeth Borne.

Sollicités par franceinfo, la secrétaire nationale d'EELV, Marine Tondelier, le patron du Parti communiste, Fabien Roussel, et Manuel Bompard, le coordinateur de La France insoumise, ont confirmé leur présence.

Onze employés de l’ONU tués dans la bande de Gaza depuis samedi

Onze employés de l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) ont été tués dans la bande de Gaza depuis samedi, a annoncé l'organisme sur Twitter. Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, a précisé que 30 élèves des écoles opérées par cette agence avaient également été tués et 8 blessés.

Benyamin Nétanyahou annonce la mise en place d'un "gouvernement d'urgence"

Le Premier ministre israélien et son rival de l'opposition Benny Gantz ont annoncé qu'ils allaient créer un gouvernement d'urgence pour la durée de la guerre. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion entre les deux hommes, mercredi.

"Un cabinet de guerre" sera également mis en place. En plus des deux leaders, il sera composé du ministre de la Défense, Yoav Gallant. Par ailleurs, l'ancien chef d'état-major de l'armée Gadi Eisenkot, membre du parti de Benny Gantz, et le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, un proche de Benyamin Nétanyahou, y siégeront en qualité d'"observateurs".