Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du mardi 14 novembre

La guerre entre Israël et le Hamas est entrée, mardi 14 novembre, dans son 39e jour. La situation humanitaire à Gaza, et particulièrement à l'hôpital al-Chifa, continue de se dégrader et l'établissement de soin se trouve au cœur de l'attention à l'international puisque les Etats-Unis ont affirmé que le Hamas et le groupe palestinien Jihad islamique utilisaient "un centre de commandement et de contrôle" depuis cet hôpital. Franceinfo revient sur ce qu'il faut retenir de la journée.

Une situation humanitaire "horrible" à l'hôpital al-Chifa

Des dizaines de Palestiniens ont dû être enterrés dans une fosse commune, selon le directeur du plus grand hôpital de Gaza, où des milliers de civils restent pris au piège des combats mardi entre Israël et le Hamas, une situation "horrible", alerte l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres est "très inquiet de la situation horrible et des pertes humaines importantes dans plusieurs hôpitaux à Gaza", a déclaré son porte-parole."Au nom de l'humanité, le secrétaire général appelle à un cessez-le-feu humanitaire immédiat", a ajouté Stéphane Dujarric.

Plusieurs milliers de personnes, malades, personnel et civils déplacés par la guerre s'entassent sur le site de l'hôpital al-Chifa, en plein centre de la ville de Gaza, abritant selon Israël des infrastructures du mouvement islamiste dans un réseau de tunnels.

Washington accuse le Hamas d'utiliser des hôpitaux de Gaza comme centres opérationnels

Les Etats-Unis ont accusé le Hamas, sur la base de leurs propres renseignements, d'utiliser des hôpitaux à Gaza pour des opérations militaires, et en particulier celui d'al-Chifa, autour duquel les combats font rage.

Des accusations rejetées par le Hamas. "Ces déclarations donnent le feu vert à l'occupation israélienne pour commettre de nouveaux massacres brutaux visant les hôpitaux, dans le but de détruire le système de santé de Gaza", a réagi le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué en anglais.

Tsahal affirme avoir pris le contrôle de bâtiments du gouvernement du Hamas à Gaza

L'armée israélienne a annoncé avoir pris possession des bâtiments gouvernementaux du Hamas dans la ville de Gaza. Tsahal revendique le contrôle du "Parlement du Hamas, du QG du gouvernement, des sièges de la police du Hamas et une faculté d'ingénierie qui servait à la production et au développement d'armes".

Sur les réseaux sociaux, des images montrent des soldats israéliens déployant le d'Israël sur l'estrade du chef du Parlement ainsi que des soldats posant devant un mur où est inscrit au-dessus d'un insigne "Siège de la police militaire".

Les familles des otages réclament des actions immédiates

Des proches d'otages détenus par le Hamas ont réclamé que le gouvernement israélien "approuve un accord ce soir pour ramener à la maison tous les otages de Gaza".

Ces familles sont parties plus tôt de Tel-Aviv pour marcher jusqu'à Jérusalem afin de maintenir la pression sur le gouvernement. "Nos renseignements sur les otages sont de plus en plus précis mais nous ne donnerons pas d'informations au public avant d'avoir informé les familles", a déclaré de son côté le porte-parole de l'armée Daniel Hagari.

Sept Palestiniens tués en Cisjordanie, selon le directeur d'un hôpital

Sept Palestiniens ont été tués lors d'une opération de l'armée israélienne dans la ville et le camp de Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie occupée, a annoncé le directeur de l'hôpital local. Un huitième a été tué près d'Hébron.

Plus de 190 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le 7 octobre, selon le ministère palestinien de la Santé.

Les Houthis du Yemen menacent de s'en prendre aux navires israéliens

Les rebelles Houthis du Yémen ont menacé de prendre pour cible les navires israéliens en mer Rouge, après avoir revendiqué déjà plusieurs attaques contre Israël. "Nos yeux sont ouverts pour surveiller et rechercher en permanence tout navire israélien", a déclaré leur chef, Abdel Malek al-Houthi, dans un discours sur Al-Massira, la chaîne de télévision des Houthis.

"L'ennemi [Israël] a recours au camouflage dans ses déplacements en mer Rouge, en particulier dans le détroit de Bab al-Mandeb. Il n'a pas osé hisser des drapeaux israéliens sur ses navires (...) et éteint les dispositifs d'identification", a-t-il ajouté. "Nous allons rechercher et vérifier les navires qui lui appartiennent, et nous n'hésiterons pas à les prendre pour cible", a menacé le chef des rebelles soutenus par l'Iran.