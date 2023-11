Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du lundi 13 novembre

Les principaux sous-traitants de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens acheminant l'eau par camion n'ont plus de carburant pour circuler, a annoncé lundi le patron de l'institution.

La guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 38e jour lundi 13 novembre et le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a alerté sur la dégradation de leurs conditions de travail qui devrait déboucher, dans les prochaines heures, à la fin de leurs opérations humanitaires à Gaza. Franceinfo fait le point sur ce qu'il faut retenir de la journée sur le front de la guerre.

Fin prochaine des opérations humanitaires de l'ONU

La situation humanitaire pourrait encore se dégrader à Gaza. Le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) dans l'enclave a prévenu que les "opérations humanitaires cesseront sous 48 heures, aucun carburant n'étant autorisé à entrer à Gaza", assiégée par Israël et en proie aux combats entre le Hamas et Israël.

"Il n'y a rien que nous puissions faire", a déclaré à la presse à Jérusalem Thomas White, confirmant son avertissement lancé sur X quelques heures plus tôt. L'agence onusienne est dos au mur car deux de ses principaux sous-traitants acheminant l'eau par camion n'ont plus de carburant pour circuler, "ce qui va priver 200 000 personnes d'eau potable" a-t-il expliqué.

L'armée israélienne confirme l'identité d'une soldate otage du Hamas

L'armée israélienne a confirmé l'identité d'une soldate otage du Hamas, après la publication par la branche armée du mouvement islamiste palestinien d'une vidéo montrant la jeune femme en captivité.

"Nous sommes de tout cœur avec la famille Marciano, dont la fille, Noa, a été brutalement enlevée par l'organisation terroriste du Hamas", écrit l'armée dans un communiqué, confirmant ainsi pour la première fois l'identité d'une des quelque 240 personnes emmenées comme otages dans la bande de Gaza lors de l'attaque sanglante du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Le Hamas "a perdu le contrôle à Gaza", affirme Israël

Le Hamas "a perdu le contrôle à Gaza" et ses combattants "fuient vers le sud", a affirmé le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, après plus de cinq semaines de guerre avec le mouvement islamiste palestinien. Des civils "pillent les bases du Hamas. Ils ne croient plus au gouvernement [du Hamas]" au pouvoir dans le petit territoire palestinien, pilonné sans relâche par Israël et plongé dans une situation humanitaire catastrophique, a également assuré le ministre dans un message vidéo diffusé par plusieurs chaînes de télévision.

Un hommage rendu "prochainement" aux victimes françaises

Le président Emmanuel Macron présidera une "cérémonie d'hommage national" aux Français morts lors de l'attaque du Hamas contre Israël dès que "leur nombre et leur identité seront établis avec certitude", a affirmé le chef de l'Etat dans une réponse adressée lundi à Eric Ciotti, le président du parti Les Républicains. Le dernier bilan des victimes françaises s'élève à 40 morts et huit disparus, dont des otages.

Joe Biden demande à Israël de protéger l'hôpital al-Chifa



Le président américain a appelé Israël à protéger le principal hôpital de Gaza. "J'espère et je m'attends à des actions moins intrusives à propos de l'hôpital" al-Chifa, a déclaré Joe Biden, à qui des journalistes avaient demandé s'il en avait parlé avec les dirigeants israéliens.

Une prise de parole qui intervient alors que la situation est compliquée autour des établissements de santé, principalement dans la ville de Gaza, au cœur des combats entre l'armée israélienne et le Hamas. Selon les autorités, "tous les hôpitaux" du nord de la bande de Gaza sont désormais "hors service". L'armée israélienne a déclaré avoir des "indices" montrant que les combattants du Hamas ont détenu dans un hôpital pour enfants de la bande de Gaza des otages qu'ils avaient enlevés lors de leur attaque le 7 octobre.