Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 2 novembre

L'armée israélienne a annoncé avoir "achevé l'encerclement de la ville de Gaza", une semaine après le début de son opération terrestre dans le territoire palestinien.

Temps de lecture : 2 min

L'escalade au Proche-Orient continue. La guerre entre Israël et le Hamas, entrée dans son 27e jour jeudi 2 novembre, a été déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur le sol israélien depuis la bande de Gaza qu'il contrôle. En représailles, l'armée israélienne bombarde sans relâche ce territoire totalement assiégé où s'entassent 2,4 millions de Palestiniens, et y conduit depuis près d'une semaine des opérations terrestres de plus en plus en profondes. Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

La bande de Gaza "encerclée" par l'armée israélienne

L'armée israélienne a annoncé jeudi soir avoir "achevé l'encerclement de la ville de Gaza", une semaine après le début de son opération terrestre dans le territoire palestinien. Elle avait déclaré plus tôt que des troupes "s'infiltraient de plus en plus profondément" dans les secteurs tenus par le Hamas, faisant état de combats "rapprochés".

Du côté palestinien, la branche armée du Jihad islamique a fait état aussi de "combats très rapprochés". La branche militaire du Hamas a prévenu Israël que Gaza serait sa "malédiction".

Un nouveau bombardement israélien sur le camp de Jabaliya

Le gouvernement du Hamas a annoncé qu'au moins 27 personnes avaient été tuées dans une frappe israélienne près d'une école de l'ONU dans le camp de réfugiés à Jabaliya, soit le troisième bombardement sur ce camp en trois jours. Des frappes mardi et mercredi sur le camp de Jabaliya, le plus grand de la bande de Gaza, avaient fait 195 morts, 777 blessés et 120 disparus sous les décombres, selon le Hamas. Ces bilans ne pouvaient pas être vérifiés de source indépendante. Selon Israël, le bombardement de mardi a permis d'"éliminer" un haut dirigeant du Hamas.

Montée des tensions à la frontière libano-israélienne

L'armée israélienne a annoncé jeudi soir avoir mené une "vaste frappe" contre le puissant Hezbollah libanais en réponse à plusieurs attaques depuis le Liban plus tôt dans la journée. Des tirs de roquettes ont fait deux blessés dans la ville de Kiryat Shmona, dans le nord d'Israël, selon les services de secours israéliens. Le Hezbollah a affirmé de son côté avoir attaqué simultanément "19 positions et sites militaires" israéliens.

De nombreux hôpitaux fermés à Gaza

Selon le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 14 hôpitaux sur 36 que compte la bande de Gaza ne fonctionnent plus, en raison de la guerre et du manque de carburant, ainsi que deux centres médicaux spécialisés. Tedros Adhanom Ghebreyesus a ajouté que l'OMS continuait à exiger un "cessez-le-feu humanitaire", parlant d'une situation "indescriptible" et dénonçant de multiples obstacles limitant l'arrivée de l'aide.