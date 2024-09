Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du jeudi 12 septembre

L'ONU a condamné, jeudi 12 septembre, la mort de six de ses collaborateurs dans une frappe israélienne contre une école abritant des déplacés dans la bande de Gaza. Au total, 18 personne ont été tuées, selon les secouristes. Franceinfo revient sur les faits marquants de la journée.

Mort d'humanitaires à Gaza dans un raid israélien

Le raid meurtrier a été dénoncé par les Nations unies et l'Union européenne. Le patron de l'ONU Antonio Guterres a "condamné la mort d'au moins 18 personnes, dont des enfants, des femmes et six employés de l'Unrwa [l'agence pour les réfugiés palestiniens], dans des frappes aériennes israéliennes qui ont touché une école servant d'abri à Nousseirat", dans le centre de la bande de Gaza.

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, s'est dit "scandalisé". "Le mépris des principes fondamentaux du droit international humanitaire, en particulier de la protection des civils, ne peut et ne doit pas être accepté par la communauté internationale", a-t-il ajouté. De son côté, l'Allemagne a jugé un acte "totalement inacceptable".

Lorsqu'une école "devient un centre de commandement et de contrôle du Hamas (...) elle devient alors une cible légitime", a argué David Mencer, un porte-parole du gouvernement israélien. "Cet incident doit faire l'objet d'une enquête indépendante et approfondie", a ajouté le numéro un de l'ONU, exhortant "toutes les parties à s'abstenir d'utiliser les écoles, les abris ou les zones environnantes à des fins militaires".

L'OMS pense avoir atteint son objectif de vaccination anti-polio à Gaza

Le premier cycle de vaccination anti-polio à Gaza, pour empêcher une épidémie dans le territoire en guerre et au-delà, a probablement atteint son objectif, a fait savoir l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Plus de 552 000 enfants avaient déjà reçu une première dose, jusqu'à mercredi. La deuxième doit leur être administrée dans environ quatre semaines, a poursuivi l'agence onusienne, au dernier jour de la première phase.

"Nous sommes convaincus que nous avons probablement atteint l'objectif fixé", a déclaré lors d'un point de presse Richard Peeperkorn, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé dans les territoires palestiniens occupés. "Nous sommes satisfaits" de cette campagne de vaccination, a-t-il dit. Et d'ajouter : "Nous sommes très reconnaissants quant au fait que les pauses humanitaires spécifiques à certaines zones aient été respectées pendant la campagne" par les belligérants.

Trois morts dans une frappe israélienne sur le sud du Liban

Le ministère libanais de la Santé a annoncé que trois personnes, dont un enfant, avaient été tuées et trois autres blessées dans une frappe israélienne sur le sud du Liban. La frappe a visé le village de Kfarjouz, près de la ville de Nabatieh et à environ 10 kilomètres de la frontière avec Israël, selon le ministère. L'agence de presse libanaise ANI a précisé que l'attaque avait ciblé "deux motos sur la route Nabatieh-Kfarjouz" et qu'une "voiture qui passait par là" avait également été touchée.

Le Hezbollah a affirmé avoir mené plusieurs attaques contre des sites militaires israéliens dans le nord d'Israël, utilisant notamment des "essaims de drones". Selon l'armée israélienne, "suite aux sirènes qui ont retenti au cours de la dernière heure dans la région de la Galilée occidentale, environ 15 projectiles ont été identifiés traversant le territoire israélien depuis le Liban".

Démission d'un chef d'une unité d'élite des renseignements militaires

"Le commandant de l'unité 8 200, le général de brigade Yossi Sariel, a informé ses supérieurs de son intention de démissionner", a écrit l'armée israélienne dans un communiqué. Dans une copie de la lettre du général Sariel diffusée par les médias israéliens, l'officier demande "pardon pour ne pas avoir rempli la mission qui [lui] était impartie" le 7 octobre.

La télévision publique Kan a révélé, en juin, l'existence d'un rapport de l'unité 8 200 datant du 19 septembre 2023 qui détaillait des entraînements d'unités d'élite du mouvement islamiste palestinien en vue de raids contre des positions militaires et des kibboutz dans le sud d'Israël, soit moins de trois semaines avant que le Hamas ne lance son attaque sanglante.