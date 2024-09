Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du dimanche 1er septembre

La principale centrale syndicale israélienne a décrété dimanche 1er septembre une "grève générale" pour lundi, afin de forcer le gouvernement à conclure un accord pour libérer les otages retenus à Gaza. Cette annonce intervient après la découverte par l'armée des corps de six otages morts dans un tunnel du territoire palestinien. Franceinfo fait le point sur les dernières informations relatives au conflit israélo-palestinien.

Les corps de six otages découverts dans la bande de Gaza

"Les corps des otages Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi et Ori Danino" ont été retrouvés samedi dans un "tunnel dans la zone de Rafah", dans le sud de la bande de Gaza, a déclaré l'armée israélienne, suscitant stupeur et colère en Israël. Le président américain Joe Biden avait annoncé plus tôt la découverte des six corps, dont celui de l'Israélo-Américain Goldberg-Polin, se disant "dévasté".

Au moins quatre otages devaient être enterrés dimanche dans plusieurs villes israéliennes et à Jérusalem. Le Premier ministre Benyamin Nétanyahou, sous pression d'une partie du pays, a menacé le Hamas de lui "régler son compte". Son ministre de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé que les otages avaient été "tués de sang-froid par le Hamas juste avant qu'on arrive à eux".

Un appel à la "grève générale" lancé pour lundi en Israël

La Histadrout, la principale centrale syndicale israélienne, a décrété une "grève générale" pour la journée de lundi. "Nous devons faire cesser cet abandon des otages. (...) Demain à 6 heures (5 heures à Paris), toute l'économie israélienne sera en grève générale", a déclaré dimanche le chef de la Histadrout, Arnon Bar-David, lors d'une conférence de presse.

"A 8 heures (7 heures à Paris), l'aéroport sera fermé, les décollages et les atterrissages cesseront", a précisé la puissante centrale syndicale dans un communiqué. Le chef de l'opposition israélienne, Yaïr Lapid, ainsi que des familles d'otages, ont également appelé à cette grève.

Au moins 24 morts dans l'opération israélienne en Cisjordanie

Israël a poursuivi dimanche une vaste opération militaire lancée mercredi en Cisjordanie, un territoire palestinien séparé de la bande de Gaza et occupé par Israël depuis 1967. Dimanche, des bulldozers israéliens ont détruit des rues et des installations électriques à Jénine, une des villes ciblées par cette opération, a constaté un photographe de l'AFP.

De la fumée s'échappent d'un bâtiment de la ville de Jénine, au nord de la Cisjordanie, le 1er septembre 2024. (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Au moins 24 Palestiniens, principalement des combattants, ont été tués par l'armée israélienne en Cisjordanie depuis mercredi, selon le ministère palestinien de la Santé. Ils sont tous des "terroristes", d'après l'armée israélienne.

Trois policiers israéliens tués dans le sud de la Cisjordanie

Dans le sud de la Cisjordanie, trois policiers israéliens, dont une femme, ont été tués dimanche près d'un check-point dans une "attaque armée", selon le commandant de la police israélienne. De son côté, l'armée israélienne a annoncé avoir abattu un Palestinien "soupçonné d'avoir mené" cette attaque non revendiquée, qualifiée par le Hamas de "réponse naturelle aux massacres du peuple" palestinien.

Une campagne de vaccination antipolio a débuté à Gaza

Dimanche, le centre de la bande de Gaza a connu quelques heures de répit, avec le lancement d'une vaste campagne antipolio à la faveur de "pauses humanitaires" de trois jours chacune, de 6 heures à 14 heures (de 5 à 13 heures, heure de Paris), acceptées par Israël selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'objectif est de vacciner plus de 640 000 enfants de moins de 10 ans, après un premier cas confirmé de cette maladie dans le territoire palestinien depuis vingt-cinq ans.