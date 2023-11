Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du dimanche 19 novembre

Israël étend ses opérations au sein de la bande de Gaza, tandis que plus de 30 bébés ont été évacués de l'hôpital al-Chifa.

Temps de lecture : 5 min

La guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 44e jour dimanche 19 novembre. L'armée israélienne a notamment assuré avoir découvert un tunnel long de 55 mètres qui se trouve dans la zone de l'hôpital al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza. Franceinfo fait le point sur les informations à retenir de la journée.

Une trentaine de bébés prématurés évacués de l'hôpital al-Chifa

Les 31 bébés prématurés qui se trouvaient à al-Chifa ont été transférés dimanche à l'hôpital des Emirats, basé à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Ils vont recevoir "des soins urgents dans l'unité de soins intensifs néonatals", a déclaré le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur X (ex-Twitter). "Des préparatifs sont en cours pour les évacuer vers l'Egypte", a assuré à l'AFP Mohammed Zaqout, directeur général des hôpitaux du territoire palestinien.

"D'autres missions sont planifiées pour transporter les patients et les soignants restant d'al-Chifa", a affirmé l'OMS. Selon l'organisation, dont les experts ont passé une heure dans l'immense complexe hospitalier samedi, celui-ci hébergeait encore 25 soignants et 291 patients incapables de se déplacer sans assistance médicale.

L'armée israélienne diffuse des vidéos montrant selon elle des otages à l'hôpital al-Chifa

L'armée israélienne a diffusé dimanche soir des images présentées comme venant des caméras de surveillance de cet hôpital. Ces images montrent, selon les forces de l'Etat hébreu, des otages amenés dans l'enceinte de l'établissement, le 7 octobre. "Ces découvertes prouvent que l'organisation terroriste du Hamas a utilisé comme infrastructure terroriste le complexe hospitalier al-Chifa le jour du massacre", ont déclaré l'armée et le renseignement israélien dans un communiqué.

Plus tôt dans la journée, l'armée israélienne a dit avoir découvert un tunnel long de 55 mètres qui se trouve à dix mètres de profondeur dans la zone de l'hôpital, contenant des armes, dont des "lance-grenades, des explosifs et des fusils Kalashnikov". Les soldats continuent de progresser dans le souterrain, selon elle.

Le Qatar évoque des obstacles "très mineurs" avant un accord sur les otages

La conclusion d'un accord sur la libération des otages enlevés lors de l'attaque du Hamas repose désormais sur des questions pratiques "mineures", a affirmé le Premier ministre qatari, Mohammed ben Abderrahmane Al Thani, sans toutefois fournir de calendrier.

L'adjoint au conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden, Jon Finer, a lui déclaré sur NBC News que l'accord était "plus proche que jamais" et qu'il incluait la libération de "plusieurs dizaines" d'otages en échange d'une "période prolongée étendue de pause, plusieurs jours" dans les combats.

La France va "évacuer" "des enfants blessés ou malades" de la bande de Gaza

La France va mobiliser "tous les moyens à sa disposition" pour "contribuer à évacuer depuis la bande de Gaza vers ses hôpitaux des enfants blessés ou malades et qui ont besoin de soins urgents", a annoncé l'Elysée, dimanche, dans un communiqué. "Des moyens aériens médicalisés, civils comme militaires, seront déployés à cette fin", précise l'Elysée. Dans ce communiqué, l'Elysée annonce aussi "un nouvel affrètement d'un avion transportant plus de 10 tonnes de fret médical pour le début de semaine".

La France s'apprête par ailleurs à envoyer "dans les prochains jours" le porte-hélicoptères Dixmude. Il sera configuré pour offrir du "soutien hospitalier" à Gaza, appareillera "en début de semaine" et "arrivera en Egypte dans les prochains jours", a précisé la présidence française.

Emmanuel Macron a interpellé Benyamin Nétanyahou sur les "trop nombreuses pertes civiles" dans la bande de Gaza

Emmanuel Macron a interpellé Benyamin Nétanyahou sur les "trop nombreuses pertes civiles" dans la bande de Gaza. Le chef de l'Etat a rappelé au Premier ministre israélien la "nécessité absolue de distinguer les terroristes de la population", a annoncé l'Elysée dimanche soir, dans un communiqué.

Le président français s'est également entretenu avec le président de l'Autorité palestinienne. Auprès de Mahmoud Abbas, il a "condamné les violences" commises "contre les civils palestiniens" en Cisjordanie, a précisé la présidence française. Au moins deux Palestiniens ont été tués dimanche par l'armée israélienne au cours d'incursions nocturnes dans au moins cinq villes et camps de réfugiés en Cisjordanie occupée, selon le Croissant-Rouge palestinien.

Le Hamas avance un nouveau bilan de 13 000 morts depuis le 7 octobre

Selon le dernier bilan du gouvernement du Hamas, 13 000 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis le début de la guerre, incluant plus de 5 500 enfants et 3 500 femmes. Aucune source ne permet de vérifier de manière étayée ce nouveau bilan, annoncé par une structure considérée comme une organisation terroriste par l'Union européenne, Israël et les Etats-Unis.

Côté israélien, l'attaque du Hamas a fait 1 200 morts, majoritairement des civils tués le 7 octobre, selon les autorités. Cinq soldats israéliens ont été tués dans la bande de Gaza, a annoncé dimanche l'armée, portant à 64 le nombre des militaires tués dans ce territoire depuis le début la guerre. L'armée israélienne estime qu'environ 240 personnes ont été prises en otage.

Les rebelles Houthis se sont emparés d'un navire commercial en mer Rouge, selon Israël

Les rebelles Houthis au Yémen se sont emparés d'un navire commercial en mer Rouge et l'ont détourné vers la côte yéménite, selon les déclarations de l'armée israélienne, dimanche. "Le détournement d’un cargo par les Houthis près du Yémen, dans le sud de la mer Rouge, est un incident très grave aux conséquences mondiales", ont dénoncé les forces de défense de l'Etat hébreu dans un communiqué relayé sur Telegram.

A Paris, une marche silencieuse pour la paix à l'appel du monde de la culture

Derrière une grande banderole blanche et sans aucun slogan, plusieurs milliers de personnes, 3 600 personnes selon la préfecture de police, ont marché en silence à Paris pour la paix au Proche-Orient et contre la haine, à l'appel de personnalités du monde de la culture. Le cortège s'est élancé sous le soleil du parvis de l'Institut du monde arabe (Ima) pour rejoindre très symboliquement le Musée d'art et d'Histoire du judaïsme.