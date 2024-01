Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du 23 janvier 2024

Israël a annoncé mardi sa plus lourde perte militaire en une journée depuis le début de la guerre à Gaza, alors qu'un émissaire américain est arrivé au Caire pour discuter d'une trêve et de la libération des otages.

Un conseiller du président américain Joe Biden pour le Moyen-Orient, "se trouve au Caire" avant d'autres étapes au Moyen-Orient, pour discuter d'une "pause" dans les hostilités afin d'obtenir la libération les otages, enlevés lors de l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre, a annoncé, mardi 23 janvier, la Maison Blanche. Sur le front, l'armée israélienne a annoncé sa plus lourde perte militaire en une journée depuis le début de la guerre à Gaza. Le territoire est menacé "d'une famine imminente", a par ailleurs dénoncé l'ONU à Genève. Franceinfo résume ce qu'il faut savoir de la journée.

Le rejet par Israël de la solution à deux Etats est "inacceptable", répète l'ONU

Le rejet par le gouvernement israélien d'un Etat palestinien indépendant aux côtés d'Israël risque de "prolonger le conflit", a déclaré, mardi, le secrétaire général de l'ONU devant le Conseil de sécurité. "Le rejet clair et répété la semaine dernière de la solution à deux Etats au plus haut niveau du gouvernement israélien est inacceptable", a estimé Antonio Guterres lors de cette réunion du Conseil en présence de nombreux ministres des Affaires étrangères. "Ce refus, et le déni du droit du peuple palestinien à avoir un Etat, pourrait prolonger indéfiniment un conflit qui est devenu une menace majeure pour la paix et la sécurité internationales", a-t-il ajouté à New York.

Le petit territoire palestinien assiégé et dévasté est menacé "d'une famine imminente" a dénoncé l'ONU à Genève, alors qu'au moins 1,7 des 2,4 millions d'habitants ont fui leur foyer, beaucoup se massant dans le sud où ils vivent dans des conditions très précaires.

Un émissaire américain au Caire pour parler otages et trêve

Un émissaire américain est arrivé en Egypte mardi pour discuter d'une trêve et de la libération des otages. Selon la Maison Blanche, Brett McGurk, conseiller du président américain Joe Biden pour le Moyen-Orient, "se trouve au Caire" pour discuter de la libération les otages, enlevés lors de l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre. "L'une des choses dont il discute est le potentiel d'un nouvel accord de libération des otages, ce qui nécessiterait une pause humanitaire d'une certaine durée", a dit John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Il a qualifié les discussions de "sérieuses".

Israël annonce sa plus lourde perte en une journée

Le porte-parole de l'armée israélienne a annoncé la mort de 24 réservistes, tués la veille dans la bande de Gaza. La plupart d'entre eux sont morts dans l'effondrement de deux bâtiments qu'ils étaient en train de miner dans le sud de la bande de Gaza, après un tir de roquette contre un char proche. Il s'agit du bilan quotidien le plus lourd du côté israélien depuis l'offensive terrestre en territoire palestinien. A Jérusalem, plus de 200 personnes ont assisté aux funérailles d'une des victimes, Hadar Kapeluk, dont le cercueil porté par des soldats était recouvert d'un drapeau israélien.

Des tirs sur un hôpital de la bande de Gaza

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé que des forces israéliennes avaient tiré directement sur un hôpital dans la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. "Des chars israéliens tirent de manière massive sur les étages supérieurs du bâtiment de chirurgie et le bâtiment des urgences de l'hôpital Nasser, et l'on s'attend à des dizaines de blessés", affirme le ministère du mouvement islamiste palestinien. Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne, qui avait assuré un peu plus tôt avoir encerclé la ville, n'a pas commenté ces allégations.