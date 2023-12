Guerre entre Israël et le Hamas : ce qu'il faut retenir de la journée du 15 décembre

La guerre entre Israël et le Hamas est entrée, vendredi 15 décembre, dans son 70e jour. L'armée israélienne a annoncé avoir récupéré et rapporté en Israël les corps de huit personnes, dont celui du Franco-Israélien Elia Toledano. Le jeune homme de 28 ans participait avec son amie Mia Shem à un festival de musique lorsqu'il a été enlevé le 7 octobre. Voici ce qu'il faut retenir de cette nouvelle journée dans le conflit israélo-palestinien.

Trois otages israéliens tués "par erreur" par des soldats israéliens

Des soldats de l'armée israélienne opérant dans la bande de Gaza ont tué trois otages israéliens "identifiés par erreur" comme une "menace". "En conséquence, les soldats ont ouvert le feu dans leur direction et ils ont été tués", a annoncé le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, à la télévision. "L'armée israélienne exprime ses profonds remords face à cet incident tragique et présente aux familles ses plus sincères condoléances. Notre mission nationale est de retrouver les disparus et de ramener tous les otages chez eux", conclut l'armée.

Mort de l'otage franco-israélien Elia Toledano

L'armée israélienne a annoncé, vendredi, avoir récupéré et rapporté en Israël les corps de huit personnes au cours d'une opération menée dans la bande de Gaza. Parmi elles figurent deux soldats israéliens enlevés le 7 octobre, Nik Beizer et Ron Sherman, tous deux âgés de 19 ans, ainsi que le Franco-Israélien Elia Toledano. Emmanuel Macron, a fait part sur X (ex-Twitter) de sa "tristesse" après l'annonce de la mort de l'otage franco-israélien Elia Toledano. "Je partage le choc et la peine de sa famille. Il avait 28 ans. La France continue d'œuvrer sans relâche pour libérer tous les otages", a-t-il ajouté.

Un deuxième point d'entrée pour l'aide humanitaire à Gaza

Israël a annoncé avoir approuvé "temporairement" l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza par un deuxième point d'entrée, situé à Kerem Shalom, afin de décongestionner celui de Rafah, qui était jusqu'alors le seul point de passage pour l'aide humanitaire.. "Seule l'aide humanitaire en provenance d'Egypte sera livrée à Gaza de cette façon", a précisé le bureau du Premier ministre. L'Organisation mondiale de la santé a salué "une très bonne nouvelle" et demandé que l'ensemble de Gaza puisse bénéficier de cette aide.

Un journaliste d'Al Jazeera tué, un autre blessé

Un journaliste d'Al Jazeera, Samer Abou Daqa, a été tué et un autre, Wael Dahdouh, a été blessé par une frappe israélienne sur la bande de Gaza, a rapporté la chaîne qatarie. Le Hamas accuse Isrël d'avoir visé "délibérément les journalistes". Plus de 60 journalistes et employés de médias sont morts depuis le début de la guerre, selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ).

Mahmoud Abbas défend l'indivisibilité de l'Etat palestinien

Le président de l'Autorité palestinienne a déclaré que toute tentative de "séparer" et d'"isoler" une partie de l'Etat palestinien était "inacceptable". "Gaza fait partie intégrante de l'Etat de Palestine", a-t-il souligné, selon son équipe, lors d'une rencontre avec Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, à Ramallah. "Il ne serait pas juste qu'Israël occupe Gaza", avait déclaré Jake Sullivan plus tôt dans la journée.

Plusieurs roquettes interceptées au-dessus de Jérusalem

Plusieurs roquettes ont été interceptées au-dessus de Jérusalem, peu de temps après le déclenchement des sirènes d'alerte, selon des journalistes de l'AFP sur place. La branche armée du Hamas a par ailleurs annoncé dans un communiqué avoir tiré des roquettes vers Jérusalem "en réponse aux massacres sionistes de civils". Six missiles ont été tirés vers Jérusalem dont trois ont été interceptés, d'après l'armée israélienne. Les services de secours n'ont pas rapporté de victimes.