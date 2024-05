Guerre entre Israël et le Hamas : Benyamin Netanyahou entend "torpiller" la proposition de trêve, selon l'ancien officier Guillaume Ancel

Le Hamas doit répondre à la proposition de trêve d'Israël avant la fin de journée du mercredi 1er mai. Invité du 11/13 info, Guillaume Ancel, ancien officier et écrivain décrypte les intentions du Premier ministre israélien.

Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est arrivé en Israël mardi 30 avril, pour tenter d'obtenir une trêve de 40 jours avec le Hamas en échange de la libération de 33 otages détenus à Gaza. L'état israélien a demandé à l'organisation palestinienne de livrer une réponse avant la soirée du 1er mai. En pleine négociation, le premier ministre Benyamin Netanyahou assure néanmoins vouloir pénétrer à Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne.

Maintenir l'état de guerre



Selon Guillaume Ancel, ancien officier et écrivain, auteur du blog "Ne pas subir", le chef du gouvernement israélien joue le jeu de l'ambiguïté. "Si Benyamin Netanyahou voulait torpiller la proposition d'accord avec le Hamas, il ne s'y prendrait pas autrement", juge-t-il. "On a l'impression qu'il fait tout pour faire perdurer le Hamas" et qu'il fait tout pour ne pas sortir de l'état de guerre, ajoute le spécialiste du Proche-Orient.



Benyamin Netanyahou affirme vouloir mettre fin aux derniers bataillons du Hamas, qui seraient situés dans la ville de Rafah, mais l'ancien officier précise que l'organisation palestinienne ne dispose pas d'une armée structurée. "Quand il essaie de nous faire croire que le quartier général du Hamas maintenant serait sur Rafah (...) il ment à sa société et il ment au monde entier".