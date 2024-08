Guerre entre Israël et le Hamas : au Qatar, Antony Blinken presse le Hamas à accepter une proposition de trêve à Gaza

Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a exhorté mardi 20 août le Hamas à accepter la dernière proposition américaine de trêve pour la bande de Gaza, affirmant que le temps était "compté" après plus de dix mois de guerre avec Israël dans le territoire palestinien. Déclenchée par une attaque d'une ampleur inédite du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre, la guerre à Gaza ne connaît pas de répit et les pays médiateurs (Etats-Unis, Qatar et Egypte) tentent d'amener les deux belligérants à s'entendre sur un cessez-le-feu.

Israël et le Hamas ne cessent de s'accuser mutuellement de bloquer un accord, sur fond d'inquiétudes internationales quant à la propagation de la guerre dans la région. Sur le terrain, une frappe israélienne mardi sur une école abritant des déplacés à Gaza-ville a tué au moins 12 Palestiniens, dont des enfants, d'après la Défense civile locale.

Nécessité d'un apaisement

L'armée israélienne, qui a dit avoir ciblé "des terroristes cachés" dans l'établissement, a de son côté annoncé avoir récupéré dans le territoire les corps de six otages enlevés lors de l'attaque du Hamas. Alors qu'il effectue son neuvième voyage au Moyen-Orient depuis le 7 octobre, le chef de la diplomatie américaine, dont le pays est le premier allié d'Israël, s'est entretenu à Doha avec le ministre d'Etat du Qatar Mohammed ben Abdelaziz al-Khoulaifi, sans rencontrer l'émir comme initialement prévu. Au cours de leur réunion, ils ont souligné la nécessité "d'un apaisement des tensions dans la région", d'après le ministère qatari des Affaires étrangères.

Washington a soumis une proposition de compromis pour une trêve lors de négociations à Doha entre Israël et les médiateurs, et de nouvelles discussions sont attendues en Egypte cette semaine. Antony Blinken a affirmé lundi que le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou avait "accepté" ce plan et a appelé le Hamas à "faire de même". Il a réitéré cette demande mardi.