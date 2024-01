Guerre entre Israël et le Hamas : Antony Blinken entame une nouvelle tournée au Moyen-Orient - (FRANCEINFO)

La guerre entre Israël et le Hamas entre dans son quatrième mois. Dans ce contexte, Antony Blinken, secrétaire d’État américain, effectue une nouvelle tournée au Moyen-Orient. Il est attendu à Tel-Aviv, lundi 8 janvier.

Le conflit entre Israël et le Hamas peut-il embraser toute la région ? Depuis l’assassinat du numéro 2 du Hamas à Beyrouth, la tension s’est accentuée, notamment à la frontière israélo-libanaise, où les échanges de tirs sont presque quotidiens. Certains redoutent une contagion. "Il s’agit d’un conflit qui pourrait facilement se métastaser, causant encore plus d’insécurité et de souffrance", alerte Antony Blinken, secrétaire d’Etat américain. Après la Jordanie, c’est vers le Qatar que Washington se tourne, un Etat-clé sur le plan diplomatique.

La libération des otages évoquée

Des discussions pour la libération des otages détenus dans la bande de Gaza ont été évoquées."Les négociations se poursuivent, oui, nous rencontrons des difficultés, des hauts et des bas", détaille Mohammed Ben Abderrahmane Al-Thani, Premier ministre du Qatar. Antony Blinken doit faire escale aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, et se rendra ce 8 janvier au soir à Tel-Aviv.