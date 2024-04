Guerre ente le Hamas et Israël : les conditions de détentions des palestiniens en Israël pointées du doigt Durée de la vidéo : 2 min Guerre ente le Hamas et Israël : les conditions de détentions des palestiniens en Israël pointées du doigt Depuis le 7 octobre, Israël a renforcé son occupation militaire en Cisjordanie, et a lancé plusieurs vagues d'arrestations. Ces dernières, tout comme les conditions de détention imposées aux prisonniers et aux prisonnières sont de plus en plus pointées du doigt. (franceinfo) Article rédigé par franceinfo France Télévisions 19/20 info franceinfo

Dans le vignoble familial, Rokaya et son père se remémorent un passé douloureux. Arrêtée par l'armée israélienne en octobre dernier, elle a été détenue 35 jours sans qu'aucune charge ne soit retenue contre elle. "Ils nous ont fouillé plus que nécessaire, sous prétexte qu'ils cherchaient un téléphone portable. […] Ils ont battu certaines des filles, et ont soumis d'autres à un harcèlement sexuel", se souvient-elle. "Une politique de vengeance" De son côté, Naji Abbas, chargé de mission à Physicians for Human Rights, reçoit de nombreux témoignages d'agressions sexuelles qui "ne concernent pas seulement les femmes". "La politique de IPS, le service des prisonniers israéliens depuis octobre, est une politique de vengeance", constate-t-il. Israël nie catégoriquement ces accusations, mais les témoins ne manquent pas. Depuis le mois d'octobre, Israël a intensifié son occupation de la Cisjordanie, et plus particulièrement d'Hébron. Selon des sources palestiniennes, plus de 1 500 personnes y ont été arrêtées, dont 38 femmes.

