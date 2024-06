Direct Guerre dans la bande de Gaza : le secrétaire général de l'ONU appelle Israël et le Hamas à "saisir l'opportunité d'un cessez-le-feu"

Le secrétaire général de l'ONU a réagi, vendredi 31 mai dans la soirée, au nouvel accord de cessez-le-feu proposé par Israël, et annoncé par Joe Biden. Antonio Guterres appelle ainsi l'Etat hébreu et le Hamas à "saisir l'opportunité d'un cessez-le-feu" dans la bande de Gaza. "Nous avons été témoins de trop de souffrances et de destructions à Gaza. Il est temps d'arrêter", a écrit sur X le dirigeant, qui espère une "paix durable au Moyen-Orient". Suivez notre direct.

Un accord de cessez-le-feu en trois phases. Selon Joe Biden, la "feuille de route" comprend premièrement un cessez-le-feu de six semaines, assorti d'un retrait de l'armée israélienne "de toutes les zones peuplées de Gaza", mais aussi la libération de certains otages encore retenus. Dans la deuxième phase, le président américain a évoqué la cessation "permanente" des hostilités et la libération de tous les otages. La reconstruction de la bande de Gaza interviendrait dans une troisième et dernière phase.

Le Hamas favorable à cet accord. "Le Hamas considère positivement ce qui a été inclus aujourd'hui [vendredi] dans le discours du président américain Joe Biden", a annoncé le mouvement islamiste palestinien dans un communiqué.

L'UE salue une proposition "réaliste". "Je suis tout à fait d'accord avec Biden sur le fait que la dernière proposition offre une réelle opportunité d'avancer vers une fin de la guerre et des souffrances des civils à Gaza. Cette approche en trois étapes est équilibrée et réaliste. Elle a maintenant besoin du soutien de toutes les parties", a réagi sur X la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Quatre morts, dont un secouriste, dans le sud du Liban. Selon le Hezbollah et une organisation affiliée, ces quatre personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes à Adloun, près de la frontière avec Israël. Le mouvement chiite a riposté par des tirs de roquettes vers l'Etat hébreu.