Guerre dans la bande de Gaza : ce qu'il faut retenir de la journée du samedi 17 août

Le Hamas a dénoncé les "diktats américains", samedi 17 août, rejetant le nouveau projet d'accord pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, après plus de dix mois de conflit. Des discussions sur un cessez-le-feu à Gaza se sont tenues jeudi et vendredi à Doha entre Israël et les médiateurs, au terme desquelles une proposition remaniée d'accord a été présentée par les Etats-Unis, principal allié d'Israël.

Les combats se poursuivent en parallèle dans l'enclave palestinienne, où 15 membres d'une même famille ont été tués par une frappe israélienne dans la nuit de vendredi à samedi, selon la Défense civile. Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

Pour le Hamas, "dire qu'on approche d'un accord de trêve est une illusion"

"Dire qu'on approche d'un accord de trêve est une illusion", a dénoncé samedi un haut responsable du mouvement islamiste palestinien, Sami Abou Zohri, dans une déclaration à l'AFP. "Nous ne sommes pas face à un accord ou à de véritables négociations, mais plutôt face à l'imposition de diktats américains", a dénoncé ce membre du bureau politique du Hamas, responsable des attentats du 7 octobre en Israël. Le président américain, Joe Biden, avait affirmé vendredi qu'un accord n'avait "jamais été aussi proche" pour un cessez-le-feu et une libération des otages. Les discussions doivent reprendre au Caire la semaine prochaine.

Le Hamas accuse Israël d'avoir ajouté de "nouvelles conditions" au texte, parmi lesquelles le "maintien de troupes" israéliennes à la frontière de Gaza avec l'Egypte et "un droit de veto" sur les prisonniers palestiniens susceptibles d'être échangés contre des otages.

Un "optimisme prudent" pour les négociateurs israéliens

Les négociateurs israéliens, de retour des discussions à Doha (Qatar) pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza assorti de libérations d'otages et de prisonniers, ont "exprimé leur optimisme prudent" à Benyamin Nétanyahou, a rapporté le bureau du Premier ministre israélien samedi. "Il y a de l'espoir que l'importante pression des Etats-Unis et des médiateurs sur le Hamas permettra de lever son opposition à la proposition américaine", qui "comprend des éléments acceptables par Israël".

Quinze membres d'une même famille tués par une frappe israélienne, selon la Défense civile

D'après la Défense civile de Gaza, 15 membres d'une même famille, dont neuf enfants, ont été tués dans une frappe israélienne. Tous sont morts dans une attaque aérienne sur "leur maison et des entrepôts adjacents à al-Zawayda", a précisé le porte-parole de la Défense civile de la bande de Gaza, Mahmoud Bassal, qui a identifié les victimes comme appartenant à la famille Ajlah. Neuf d'entre elles étaient âgées de 2 à 17 ans.

"Vers 01H00 du matin, trois missiles ont touché directement la maison", a raconté à l'AFP Ahmed Abou al-Ghoul, qui aidait avec d'autres Palestiniens à évacuer des corps des décombres. Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a dit avoir "touché une infrastructure terroriste dans le centre de la bande de Gaza", affirmant "enquêter" après avoir "reçu des informations sur le fait que des civils ont été tués dans une structure adjacente".

Au moins neuf morts dans une frappe israélienne au Liban

Le ministère libanais de la Santé a annoncé samedi qu'une frappe israélienne dans le secteur de Nabatieh, dans le sud du Liban, avait causé la mort de dix ressortissants syriens, parmi lesquels une femme et ses deux enfants. Cette frappe, l'une des plus meurtrières en plus de dix mois de violences à la frontière israélo-libanaise entre le Hezbollah libanais et l'armée israélienne, a également fait cinq blessés, dont deux sont dans un état critique, selon le ministère.

L'armée israélienne a pour sa part expliqué avoir frappé "un entrepôt d'armes du Hezbollah" dans la région libanaise de Nabatieh, ainsi que "des structures militaires" du mouvement islamiste dans les régions de Hanine et de Maroun El Ras.

Le Hezbollah a tiré des salves de roquettes sur Ayelet HaShahar, dans le nord d'Israël, en riposte à ce raid.