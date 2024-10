Guerre au Proche-Orient : selon le Hamas, une frappe israélienne aurait fait près de 100 morts à Gaza

Dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 octobre, une frappe israélienne aurait coûté la vie à près de 100 personnes à Beit Lahia, dans le nord de l’enclave palestinienne, selon un bilan du Hamas.

Selon le bilan fourni par le Hamas, il s'agit de l'une des frappes israéliennes les plus meurtrières depuis le début de la guerre. Un immeuble d'habitations entier a été réduit à néant dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 octobre. Les secouristes découvrent des victimes partout, dans les étages et sous les décombres. Les familles cherchent leurs proches sous des couvertures. Des enfants assistent à ces scènes. Des dizaines d'entre eux auraient été tués ou blessés. "Nous parlons de 93 martyrs qui ont été retrouvés et enterrés dans la région de Beit Lahia, et il y en a encore des dizaines sous les décombres", indique Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile à Gaza.

Tsahal appelle à la prudence

Beit Lahia est une ville du nord de Gaza, très proche de la frontière avec Israël. Dans cette zone, les bombardements se sont encore intensifiés ces dernières semaines. Quelle était la cible de la frappe de la nuit dernière ? Reste-t-il des combattants palestiniens ici ? Contactée par France Télévisions, l'armée israélienne ne donne pas de précisions, mais invite à la prudence sur le bilan humain, parce qu'il est fourni par le Hamas. En un peu plus d'un an de guerre, après les 1 200 morts du 7 octobre 2023 en Israël, le dernier bilan du Hamas fait état de 43 000 décès palestiniens à Gaza.

