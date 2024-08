Guerre au Proche-Orient : les Etats-Unis approuvent la vente de 20 milliards de dollars d'armement à Israël

Les Etats-Unis ont approuvé, mardi 13 août, la vente d'armement à leur allié israélien pour plus de 20 milliards de dollars (18,2 milliards d'euros). Le département d'Etat a justifié cette décision dans une notification au Congrès américain, dans laquelle il estime que cette vente allait "améliorer la capacité d'Israël à faire face aux menaces ennemies actuelles et futures". La vente inclut 50 avions de chasse F-15 pour une valeur de 18,82 milliards de dollars (17,13 milliards d'euros), près de 33 000 munitions pour tanks et 50 000 obus de mortiers.

à lire aussi Guerre au Proche-Orient : suivez toutes les actualités dans notre direct

Ces livraisons prendront des années : les F-15, équipés de radars et d'équipements de communication sécurisés, ne commenceront à être livrés qu'en 2029. "Les Etats-Unis sont attachés à la sécurité d'Israël et il est vital pour les intérêts nationaux américains d'aider Israël à développer et à garder une importante capacité d'autodéfense", a déclaré le département d'Etat dans sa note concernant la vente des F-15, construits par Boeing. Concernant les munitions pour tanks, le département d'Etat a fait valoir qu'elles permettront à Israël "de renforcer sa défense intérieure et serviront de moyen de dissuasion face aux menaces régionales".

Cette annonce survient alors que la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas entre dans son 11e mois et que le président américain Joe Biden pousse pour un cessez-le-feu. Des organisations de défense des droits humains et certains élus du Parti démocrate ont appelé Joe Biden à réduire ou arrêter la vente d'armes à Israël, engagé dans une guerre sanglante à Gaza qui a fait au moins 39 929 morts, d'après des données du ministère de la Santé palestinien. Le Congrès peut en théorie bloquer cette vente d'armes mais un tel processus a peu de chances d'aboutir.