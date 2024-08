Guerre au Proche-Orient : la France appelle ses ressortissants à quitter le Liban "dès que possible"

Après l'Iran, le Liban. Paris a appelé, dimanche 4 août, les Français se trouvant au Liban à quitter le pays "dès que possible". Dans une note mise à jour sur le site internet de conseils aux voyageurs du ministère, le quai d'Orsay évoque le "contexte sécuritaire très volatile" dans la région et appelle ses ressortissants à "la plus grande vigilance". Il souligne que "des vols commerciaux directs et avec escales vers la France sont encore disponibles". Le ministère des Affaires étrangères demande également aux Français "de ne pas se rendre au Liban".

#Liban Situation sécuritaire Publié le 04/08/2024 Dans un contexte sécuritaire très volatile, nous appelons à nouveau l'attention des ressortissants français, en particulier ceux de passage, sur le fait qu... https://t.co/rFOw5U7o0E — Conseils Voyageurs (@ConseilsVoyages) August 4, 2024

Avec cette décision, Paris emboîte le pas à Washington et Londres, qui, dès samedi, avaient recommandé à leurs propres ressortissants de quitter le pays. Les inquiétudes sur une possible escalade militaire au Proche-Orient sont montées d'un cran après la multiplication des menaces de l'Iran et de ses alliés contre Israël.

L'ambassade des Etats-Unis à Beyrouth a ainsi exhorté ses ressortissants à quitter le Liban en prenant "n'importe quel billet d'avion disponible". "Mon message pour les ressortissants britanniques est clair : quittez maintenant" le Liban, a de son côté déclaré le chef de la diplomatie britannique, David Lammy. La Suède a aussi annoncé la fermeture de son ambassade à Beyrouth et appelé ses ressortissants à partir.