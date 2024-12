Guerre au Proche-Orient : l'armée israélienne accusée d'avoir tué 20 personnes dans une frappe sur un camp de déplacés à Gaza

Nouvelle frappe meurtrière. La Défense civile de Gaza a annoncé la mort de 20 personnes dans une frappe israélienne sur "des tentes de déplacés" de la zone d'Al-Mawassi, dans le sud de la bande de Gaza, mercredi 4 décembre. Israël affirme avoir visé des responsables du Hamas.

Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile, a fait état de "20 martyrs, dont cinq enfants, et des dizaines de blessés" après une frappe israélienne sur "des tentes de déplacés" dans le secteur d'Al-Mawassi, à l'ouest de Khan Younès, qui a provoqué un large incendie. L'armée israélienne a déclaré sur les réseaux sociaux avoir mené une frappe "précise pour cibler des responsables du Hamas qui étaient impliqués dans des activités terroristes dans la zone humanitaire de Khan Younès". Après la frappe, des explosions ont suivi, "suggérant la présence d'armes dans la zone", ajoute l'armée.

En juillet, des frappes sur al-Mawassi avaient tué plus de 90 personnes selon les autorités sanitaires, Israël affirmant ensuite y avoir tué le chef militaire du Hamas, Mohammed Deif. En septembre, une frappe nocturne avait fait au moins 40 morts, selon la Défense civile de Gaza.

L'armée israélienne interpelle "une personne blessée" dans un hôpital

Plus tard dans la soirée, le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne a de son côté accusé les forces israéliennes d'avoir mené un raid dans un hôpital de Naplouse, en Cisjordanie occupée, et d'avoir "interpellé une personne blessée" qui y recevait des soins. "Il s'agit d'une violation flagrante de toutes les lois et conventions internationales qui stipulent la protection des centres de soin et des patients", fustige le ministère dans un communiqué.