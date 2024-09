Guerre au Proche-Orient : Israël a lancé "plusieurs douzaines" de frappes au Liban, en réponse à des dizaines de roquettes tirées par le Hezbollah

"Si le Hezbollah n'a pas compris le message, je vous le promets, il le comprendra", s'est vanté le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou. L'armée israélienne a frappé "plusieurs douzaines" de positions du Hezbollah au Liban, dimanche 22 septembre au matin.

"Ce matin, les avions de combat (...) ont frappé des dizaines de cibles terroristes du Hezbollah, y compris des lanceurs et des structures militaires dans des dizaines de zones du Sud-Liban", détaille l'armée dans un communiqué sur Telegram. Une offensive déjà entamée durant la nuit, avec "un certain nombre de lanceurs du Hezbollah et d'infrastructures militaires dans plusieurs zones du Sud-Liban" frappés.

L'assaut israélien vient en réponse à "près de 150 roquettes, missiles de croisière et drones lancés vers Israël" dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche matin. Parmi eux, "près de 115" tirs ont été menés par le Hezbollah vers des zones civiles du nord d'Israël, dénombrait l'armée plus tôt dans la matinée. Seul "un petit nombre d'impacts et de débris [des tirs interceptés] tombés sur le front" ont été signalés.

Plusieurs attaques meurtrières au Liban ces derniers jours

De son côté, le mouvement islamiste libanais affirme avoir "bombardé les complexes de l'industrie militaire" israélienne avec des "dizaines" de roquettes. La puissante formation pro-iranienne a aussi déclaré avoir lancé des "drones chargés d'explosifs" vers deux positions où se trouvent des troupes dans le nord d'Israël, affirmant agir "en réponse" aux attaques israéliennes sur le sud du Liban.

Les frappes israéliennes ont tué au moins trois personnes dans trois villages du sud du Liban, selon trois communiqués distincts du ministère de la Santé libanais. Le mouvement islamiste Hezbollah a annoncé que deux de ses combattants avaient été tués, sans en préciser le lieu.

Les tensions entre Israël et le Liban ont considérablement augmenté ces derniers jours, avec des dizaines de morts et des milliers de blessés au Liban causés par une série d'explosions meurtrières, imputées à Israël, ayant visé mardi et mercredi les bipeurs puis les talkie-walkies des membres du Hezbollah. Israël n'a jamais commenté ces attaques. Une frappe israélienne sur un immeuble de la banlieue sud de Beyrouth a également fait 45 morts au total vendredi, dont des civils, selon les autorités libanaises.