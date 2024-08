Guerre au Proche-Orient : en Israël, l'usage de drogues et les addictions ont explosé après l'attaque du Hamas, le 7 octobre

Drogues, médicaments, jeux d'argent... La consommation de produits stupéfiants et les comportements addictifs ont bondi en Israël après l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre, qui a provoqué la sidération dans le pays, selon des professionnels de santé, qui ont mené une étude sur plusieurs mois, consultée puis relayée par l'AFP, dimanche 11 août.

"En réaction naturelle au stress émotionnel et dans la recherche de soulagement, on a assisté à une augmentation spectaculaire de la consommation de diverses substances sédatives addictives, qu'il s'agisse de médicaments sur ordonnance, de drogues illégales, d'alcool ou parfois de comportements addictifs comme les jeux d'argent", a expliqué à l'AFP le psychiatre Shaul Lev-Ran, fondateur du Centre israélien sur la toxicomanie et la santé mentale à Netanya, situé dans le centre d'Israël.

Un Israélien sur quatre a accru sa consommation de produits addictifs

Pour appuyer ce constat, ses équipes ont mené une étude sur un millier de personnes représentatives de la population israélienne qui a révélé "un lien entre l'exposition indirecte aux événements du 7 octobre et l'augmentation de la consommation de substances addictives", de près de 25%. Un Israélien sur quatre a accru sa consommation de produits addictifs alors qu'en 2022, avant l'attaque, seul un Israélien sur sept était aux prises avec des troubles liées à la toxicomanie.

Après le 7 octobre et la guerre qui a suivi, 50% des survivants de l'attaque ont augmenté leur consommation de substances addictives, et 33% pour les personnes déplacées, selon l'étude menée en novembre et décembre. En Israël, l'utilisation de somnifères et d'analgésiques a explosé, respectivement de 180% et de 70%. Parmi la population palestinienne, il n'existe aucune donnée sur la santé mentale et la toxicomanie faute de moyens, a assuré l'Autorité palestinienne à l'AFP.