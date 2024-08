Guerre au Proche-Orient : Emmanuel Macron appelle Benyamin Nétanyahou à éviter "un cycle de représailles"

Le président français a appelé, mercredi 7 août, le Premier ministre israélien à éviter "un cycle de représailles" face à la montée des tensions entre Israël, l'Iran et son allié libanais, le Hezbollah, selon le compte-rendu d'une conversation téléphonique publié par l'Elysée. De même que le chef de l'Etat "a appelé le président iranien [Massoud Pezeshkian] à éviter un cycle de représailles qui mettrait les populations et la stabilité de la région à risque, il a appelé le Premier ministre israélien à entrer dans la même logique, qui devait s'appliquer à l'ensemble des parties dans la région", selon ce communiqué de la présidence française.

Les tensions au Moyen-Orient ont redoublé après les assassinats du chef politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, à Téhéran et du responsable militaire du Hezbollah, Fouad Chok, la semaine dernière près de Beyrouth. Le premier a été imputé à Israël qui a revendiqué le second. "Face à la montée des tensions à la frontière entre Israël et le Liban, tous les efforts [doivent] également être faits sur la Ligne bleue, conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour éviter un embrasement régional" a fait valoir la présidence française, soulignant qu'"une guerre entre Israël et le Liban aurait des conséquences destructrices pour toute la région".