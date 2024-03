Guerre à Gaza : Manon Aubry réaffirme la position de LFI concernant le Hamas, désigné comme organisation terroriste

Manon Aubry, tête de liste aux élections européennes, était invitée à répondre aux questions des téléspectateurs et de Gilles Bornstein sur le plateau de l'émission interactive de franceinfo "#OnVousRépond", vendredi 29 mars.

Questionnée sur l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas, la députée européenne a réaffirmé la position de son parti et assure considérer le Hamas comme une organisation terroriste : "A aucun moment, nous avons demandé à ce qu'il soit retiré de la liste des organisations terroristes."

Par ailleurs, elle s'est exprimée sur les insultes antisémites et le cyberharcèlement que subi une des candidates PS aux élections européennes, Emma Rafowicz. Manon Aubry condamne "sans ambiguïté et sans détour" les insultes antisémites à l'encontre d'Emma Rafowicz et lui adresse "tout son soutien". Mais elle "conteste l'association entre la "LFIsphère" et l'antisémitisme".