Guerre à Gaza : la pression internationale s’accentue sur Israël

Plus de deux mois après le début de la guerre entre le Hamas et Israël, les bombardements israéliens continuent de pleuvoir sur Gaza. Dimanche 17 décembre, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a appelé à une "trêve humanitaire".

Des hôpitaux saturés, des bombardements incessants… Dans la bande de Gaza, la situation humanitaire s’aggrave. Plus de deux mois après le début du conflit entre le Hamas et Israël, la contre-offensive de l’État hébreu est de plus en plus controversée. En déplacement au Proche-Orient, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a appelé à la mise en place d’"une trêve humanitaire immédiate et durable".

Le pape émet également des critiques

Cette visite intervient au lendemain de la mort d’un agent palestinien travaillant pour le Quai d’Orsay. La France a demandé des comptes. En réponse, Israël a ordonné l’ouverture d’une enquête. Dimanche, l'État hébreu a également été critiqué par le pape François. Le souverain pontife a déploré la mort de deux femmes à Gaza, tuées par des snipers israéliens, dans l’église catholique de Sainte-Famille.