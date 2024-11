Guerre à Gaza : Israël informe officiellement l'ONU de l'annulation de l'accord avec l'Agence pour les réfugiés palestiniens

Israël a informé officiellement l'ONU lundi 4 novembre de l'interdiction de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), en pleine guerre dans la bande de Gaza. Cette disposition avait été votée la semaine dernière par le Parlement israélien, ce qui avait provoqué un tollé international. "Sur instruction du ministre des Affaires étrangères Israël Katz, le ministère des Affaires étrangères a notifié à l'ONU l'annulation de l'accord entre l'Etat d'Israël et l'Unrwa", écrit le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

"L'Unrwa, l'organisation dont les employés ont participé au massacre du 7 octobre et dont beaucoup d'employés sont des membres du Hamas, fait partie du problème de la bande de Gaza et non de la solution. L'ONU a reçu d'innombrables preuves selon lesquelles des agents du Hamas sont employés par l'Unrwa et sur l'utilisation de leurs installations à des fins terroristes, mais rien n'a été fait à ce sujet", affirme le ministère israélien dans ce communiqué.

Pour l'Unrwa, son interdiction pourrait provoquer "l'effondrement" du système d'aide à Gaza

Après le vote par le parlement israélien d'une loi interdisant sur son sol les activités de l'Unrwa, Jonathan Fowler, un porte-parole de l'organisation, a fait part de sa grande inquiétude. "Si cette loi est mise en œuvre, elle risque de provoquer l'effondrement de l'opération humanitaire internationale dans la bande de Gaza, opération dont l'Unrwa est la colonne vertébrale", a-t-il dit.

L'accord avec l'Agence onusienne remonte à 1967. L'Unrwa fournit une aide et une assistance essentielles aux réfugiés palestiniens dans les Territoires palestiniens et dans plusieurs autres pays de la région. Cette interdiction fait également craindre que les employés de l'Unrwa en Cisjordanie occupée rencontrent des problèmes pour se déplacer d'un endroit à un autre ainsi que pour accéder à Jérusalem-Est ou à Israël, sans coordination avec les autorités israéliennes.