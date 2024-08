Guerre à Gaza : Benyamin Nétanyahou accuse son ministre de la Défense de tenir un "discours anti-Israël"

Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a véhément répondu lundi 12 août à son ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui l'a accusé, selon des médias, de "retarder" un accord de trêve dans la bande de Gaza.

"Quand [Yoav] Gallant adopte le discours anti-Israël, il réduit les chances d'arriver à un accord de libération des otages", a dit le Premier ministre israélien dans un communiqué de son bureau. "Israël n'a qu'un choix : la victoire totale, qui signifie l'élimination des capacités militaires et de gouvernance du Hamas et la libération des otages (...). Tout le monde y est tenu, M. Gallant inclus", a-t-il ajouté

Le Hamas ironise sur cette passe d'armes

Après cette mise au point, Yoav Gallant a écrit sur X être "déterminé à atteindre les objectifs de guerre et à continuer le combat", tout en dénonçant "les fuites incessantes", notamment de ses propos dans un cadre qui se voulait confidentiel. Le ministre de la Défense avait déclaré que "la raison pour laquelle l'accord" pour une trêve à Gaza "est retardé est, entre autres, Israël". "Il existe une option d'accord qui mènerait à un arrangement au nord et au sud" d'Israël, avec le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien, "et une deuxième option qui est l'escalade qui mènera à la guerre", avait-il détaillé.

Le Hamas, lui, a aussitôt commenté la dispute. L'un de ses cadres, Ezzat al-Richq, a estimé dans un communiqué que "l'aveu de [Yoav] Gallant (...) confirme ce que nous avons toujours dit". " [Benyamin] Nétanyahou ment au monde et aux familles des otages, il se moque de la vie des otages et ne veut pas arriver à un accord, tout ce qui lui importe c'est que la guerre continue et s'étende", a-t-il encore accusé.