Gaza : Valérie Hayer prône "plus de fermeté" avec "le gouvernement de Benjamin Netanyahou"

"Je pense qu'il faut être plus ferme encore avec le gouvernement de Benjamin Netanyahou", a affirmé, lundi 11 mars, sur franceinfo la candidate de la majorité présidentielle aux élections européennes Valérie Hayer, alors que la perspective d'une trêve entre Israël et le Hamas s'éloigne.

La bande de Gaza, sous le feu de l'offensive israélienne depuis le 7 octobre, est en proie à une grave crise humanitaire. La population du territoire, frappée par la famine, attend désespérément des vivres. "Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est injustifiable, indéfendable", a déclaré la présidente du groupe Renew au Parlement européen. "Nous appelons à la libération des otages. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat puisque la situation à Gaza, aujourd'hui, est dramatique d'un point de vue humanitaire", a-t-elle poursuivi. Si les parachutages d'aide humanitaire sur Gaza s'enchaînent depuis une semaine, l'ONU met en garde contre une "famine généralisée presque inévitable".

"Nécessité de respecter le droit humanitaire"

L'occasion pour l'eurodéputée de redire la position de l'UE et de la France sur la situation au Proche-Orient : "Soutien à Israël après ces attaques innommables et ignobles, droit d'Israël à se défendre, mais nécessité de respecter le droit humanitaire". Selon la tête de liste Renew aux Européennes, "il faut réfléchir à ce qu'on peut mettre en place à l'échelle européenne", à la fois au niveau humanitaire et des sanctions. "On manque d'initiative diplomatique à l'échelle des 27 et la voix de l'Union européenne doit porter, y compris dans le message qui doit être fort vis-à-vis de Benjamin Netanyahou", a-t-elle lancé.

"Il faudra, je pense, que la justice internationale se penche sur un certain nombre de faits", a-t-elle pointé. Quant à la proposition de la tête de liste du PS pour les élections européennes, Raphaël Glucksmann, qui a émis l'idée sur franceinfo d'activer la clause "droits humains" de l'accord d'association UE-Israël, Valérie Hayer indique que "ça fait partie des choses qui peuvent être discutées et mises sur la table". Mis en place en 2000, cet accord est le principal instrument juridique qui régit les relations bilatérales entre Israël et l'Union européenne. L'accord en question est fondé sur l'attachement des parties aux principes de la Charte des Nations unies et le respect des droits humains, qui "guide leur politique interne et internationale" et constitue "un élément essentiel de cet accord".