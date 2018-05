Gaza : un bain de sang commis par Israël

Le bilan de cette journée d'affrontements entre l’armée israélienne et des Palestiniens à Gaza est particulièrement lourd : plus de 50 morts et plus de 2 000 blessés, dont des femmes et de nombreux enfants. Ce lundi 14 mai est la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis quatre ans.

"Massacre"

La direction palestinienne a crié au "massacre" alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a justifié l'usage de la force par le droit d'Israël à défendre ses frontières. Plusieurs positions du Hamas ont été bombardées. Le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza est accusé d'avoir organisé les manifestations.

Un autre rassemblement à risque est prévu mardi pour protester contre la Nakba, la "catastrophe" comme l'appellent les Arabes. Elle désigne l'exil forcé de centaines de milliers de Palestiniens au lendemain de la création il y a 70 ans de l'État d'Israël.

