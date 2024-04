Gaza : tribune du désespoir pour une trêve

Trois dirigeants, Emmanuel Macron, Abdallah II de Jordanie Abdel Fattah al-Sissi, président d’Égypte ont signé une tribune dans le monde qui appelle à l’arrêt des combats.

Emmanuel Macron, Abdallah II de Jordanie Abdel Fattah al-Sissi, président d’Égypte appellent à l’arrêt des combats à Gaza. Ils écrivent : "la guerre à Gaza et les souffrances humaines catastrophiques qu'elle entraîne doivent cesser immédiatement". Les trois responsables affirment leur détermination quant à une solution à deux états et seront-ils entendus ? Des chars israéliens restent positionnés à la frontière de Gaza, prêts à intervenir sur la ville de Rafah. Benyamin Nétanyahou réitère qu'il veut une victoire complète sur le Hamas. "Cela se fera, on le sait il y a une date", affirme-t-il.

Attaque imminente sur Rafah ?

Quelle date ? Elle est inconnue, mais sans attendre des dizaines de milliers de Palestiniens fuient Rafah où ils avaient trouvé refuge. Certains retournent à Khan Younès, leur ville d’origine, mais après six mois de guerre, il ne reste plus rien. "Autant dormir sous la tente que de retourner chez nous", témoigne un homme palestinien. Pourtant, le Hamas et Israël discutent, négocient une trêve des combats et la libération des otages. La pression militaire et diplomatique est de plus en plus forte. À Rafah, les habitants retiennent leur souffle.