Gaza : pour le Forum international pour la paix, "les Israéliens doivent écouter les Américains" qui les appellent à protéger les civils

"Les Israéliens n'ont pas de choix, ils doivent écouter les Américains", assure Ofer Bronchtein, président du Forum international pour la paix, dimanche sur franceinfo, après que le président des États-Unis a appelé le Premier ministre israélien à "protéger" les civils dans la bande de Gaza. "Ils vont devoir écouter le patron [les Américains]" s'ils veulent "recevoir des munitions" ou encore "recevoir des garanties" de sécurité.

"C'est une crise apocalyptique", ajoute-t-il. À l'entendre, "on ne se rend pas compte de ce que vivent les Palestiniens en ce moment : on est en hiver, les maladies se propagent, il n'y a plus à manger et à boire, c'est terrible". Dans le même temps, "Israël veut retrouver ses otages". Or, "le prix pour les retrouver, c'est d'arrêter le feu".

"Même si les déclarations israéliennes sont encore fortes", du type "on va gagner, etc.", les autorités du pays "savent aujourd'hui que l'opinion publique ne leur pardonnera pas de ne pas faire revenir la sécurité et les otages en Israël", assure celui qui est aussi chargé de mission auprès d'Emmanuel Macron en vue d’un rapprochement israélo-palestinien.