Gaza : l’escalade de la violence se poursuit entre Israël et le Jihad islamique

Le bilan s'alourdit à Gaza : 31 morts dont six enfants, selon les autorités de l'enclave palestinienne, frappée par des raids de l'armée israélienne, vendredi 5 et samedi 6 août. En représailles, le Jihad islamique a lancé plus de 600 roquettes vers Israël, dimanche.

Depuis vendredi 5 août, les tirs se multiplient entre Israël et le Jihad islamique, un groupe armé considéré comme terroriste par l’État hébreux, les États-Unis et l’Union européenne. Dimanche 7 août est une journée à hauts risques à Jérusalem. "Les Juifs célèbrent aujourd’hui la fête de Tisha Beav, qui commémore la destruction du temple de Jérusalem", explique le journaliste Lucas de Villepin, en direct de Jérusalem, pour le 13 Heures de France 2.

Des pourparlers pour un cessez-le-feu sont en cours

"Un événement qui ravive des tensions déjà très importantes. Mais la population à Jérusalem ne craint pas que cette escalade aille plus loin, parce que l’armée israélienne dit avoir atteint ses objectifs dans la bande de Gaza et confirme que des pourparlers pour un cessez-le-feu sont en cours. Et puis parce que le Hamas, qui dirige la bande de Gaza dans les faits, n'est pas intéressé par ce conflit et veut laisser le Jihad islamique s'en occuper seul", conclut le journaliste.