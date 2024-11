Gaza : "La situation dans les hôpitaux se détériore", alerte Médecins sans frontières

La cheffe de mission à Jérusalem pour Médecins sans frontières explique que "les soignants font avec les moyens du bord" et travaillent donc "de la façon la plus précaire".

"La situation se détériore de plus en plus" dans les hôpitaux de la bande de Gaza, alerte samedi 23 novembre Claire Nicolet, cheffe de mission à Jérusalem pour Médecins sans frontières. Elle décrit les "situations absolument dramatiques" notamment "dans le nord de Gaza" où des "hôpitaux fonctionnent sans électricité, pratiquement sans médicaments et avec des combats très intenses encore donc de plus en plus de blessés".

Claire Nicolet explique que "les soignants font avec les moyens du bord" et travaillent donc "de la façon la plus précaire". La cheffe de mission à Jérusalem pour MSF soutient que les hôpitaux ne manquent pas de personnels, avec "plus de 800 personnels soignants palestiniens et une quarantaine de staffs internationaux encore présents", mais constate plutôt "des problèmes d'approvisionnement de plus en plus intenses".

Elle estime ainsi qu'en octobre "39 camions" chargés d'aide arrivaient chaque jour dans la bande de Gaza, alors "qu'il faudrait 500 camions par jour pour pouvoir continuer les activités et répondre aux besoins humanitaires". Si elle jugeait cette moyenne déjà "minimale" en octobre, elle déplore "un mois de novembre encore pire", du fait notamment des pillages de camions.