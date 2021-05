Gaza : la jeune population peut à nouveau faire du skate

À Gaza, pour les plus jeunes, le son du répit prend une forme bien spécifique : le ronronnement des roulettes de skate sur le bitume. Durant 11 jours, du 11 au 21 mai, le fracas de la guerre l'avait fait totalement disparaître. L'enclave subissait alors les frappes israéliennes qui répliquaient aux roquettes du Hamas. 254 palestiniens, dont 66 enfants, ont perdu la vie à Gaza.

Un habitant sur deux est mineur

Depuis 2009, 4 conflits ont ravagé Gaza. "Nous avons vécu douze ans de guerre et de souffrances, c'est la première fois que nous revenons ici. C'est notre endroit préféré où on vient dépenser notre énergie. On s'y sent en sécurité", explique un jeu skateur. À Gaza, la moitié des deux millions d'habitants a moins de 18 ans, et 70 % des jeunes sont au chômage. Depuis le cessez-le feu, les jeunes Gazaoui réinvestissent les rues pour oublier la guerre et le blocus. Le son des skateboards y résonne à nouveau.