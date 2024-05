Gaza : "La France doit pouvoir agir encore davantage, avec plus de clarté pour exiger un cessez-le-feu", estime la députée LFI Clémence Guetté

"La France doit pouvoir agir encore davantage, avec plus de clarté pour exiger un cessez-le-feu " concernant la situation dans la bande de Gaza, estime mercredi 8 mai sur France Inter, Clémence Guetté, députée LFI du Val-de-Marne. L'Insoumise appelle le gouvernement français à "mettre toutes ses forces" dans les négociations sur une trêve entre Israël et le Hamas.

La députée du Val-de-Marne considère qu'il est en effet "impératif" et d'une "urgence extrême" que ces négociations se poursuivent face à la menace d'une offensive d'ampleur de l'armée israélienne à Rafah. Clémence Guetté redoute un "risque de famine énorme" dans cette ville devenue refuge pour plus d'un million de Palestiniens. Elle évoque également un "risque génocidaire" et considère qu'on "ne peut pas être complice de cette situation". "Je ne veux pas qu'on se réveille trop tard, que la situation soit déjà absolument catastrophique et que Nétanyahou aille jusqu'au bout de ce projet complètement fou", s'indigne-t-elle.

"Totalement insuffisant"

Face à cette situation, l'élue "attend des mesures concrètes" de la part de l'exécutif français. Elle juge "totalement insuffisant" ce qui a été fait jusqu'à présent, citant notamment "la tribune [d'Emmanuel Macron] pour demander un cessez-le-feu" dans le journal Le Monde. "Il y a des pays, comme le Canada, qui ont déclaré un embargo sur les livraisons d'armes à Israël pour ne pas être complice de ce qui se passe aujourd'hui", soutient-elle. La députée La France insoumise plaide donc pour "un embargo", "des pressions économiques sur Israël".

Clémence Guetté, dénonce par ailleurs "le climat actuel de censure et de répression" en France. Elle estime qu'il est aujourd'hui "difficile" d'aborder la question de la guerre au Proche-Orient, mentionnant notamment les "convocations [par la police] de Mathilde Panot et Rima Hassan pour apologie du terrorisme" la semaine dernière. Clémence Guetté voit dans ces convocations une "démarche destinée à intimider, à faire taire". L'élue apporte aussi son soutien aux étudiants propalestiniens mobilisés dans plusieurs universités et lycées. Elle salue la mobilisation de cette "jeunesse consciente du massacre qui se déroule" à Gaza et "qui veut pouvoir dire son indignation, sa révolte". Clémence Guetté dénonce l'intervention "extrêmement violente" des forces de l'ordre qui ont évacué mardi l'université de la Sorbonne à Paris.