Gaza : la famine se propage dans l’enclave palestinienne

80 jours après le début du conflit entre Israël et le Hamas, la situation est de plus en plus critique à Gaza, où 93 % de la population peine à se nourrir correctement.

Un mouvement de foule dans Rafah. C’est un convoi humanitaire qui vient d’être pris d’assaut par des habitants. Ils s’emparent de cartons de nourriture, un témoin filme. Des hommes, du Hamas tirent pour disperser les gens. Un adolescent de 17 ans et tué, la famille menace Gaza. 93 % de la population, manque cruellement de nourriture et certains sont prêts à tout pour en obtenir, quitte à jouer des coudes pour réussir à remplir leur gamelle. "Aujourd’hui la situation est très difficile c’est le chaos il y a de la violence même si on est des gens bien, mais on a faim, on a plus les moyens d’acheter de préparer de la nourriture", explique un habitant.

Sur le marché, les prix ont triplé

Dans un centre des Nations unies, distribution de farine, élément de base de l’alimentation. "Les enfants ont faim parfois j’ai tellement je me sens tellement impuissant que je me cache pour qu’ils arrêtent de me réclamer de la nourriture", raconte ce père de famille qui vient depuis plusieurs jours en vain pour obtenir de quoi manger. Aujourd’hui, c’est enfin le bon, il récupère deux sacs de farine pour faire du pain. Sur le marché de Raffah il n’y a plus de produits importés, seulement quelques légumes récoltés sur place et leur prix a triplé. La famille a dû emprunter de l’argent, un ami pour pouvoir s’offrir exceptionnellement ses tomates et quelques biscuits.