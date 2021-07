Gaza : grand reporter, Manon Quérouil-Bruneel dépeint le quotidien difficile des habitants

Manon Quérouil-Bruneel est invitée sur le plateau du 23 heures de Franceinfo lundi 26 juillet. Dans Le Figaro, elle a réalisé un reportage intitulé "Un baston retranché entre les mains du Hamas" où elle va à la rencontre des habitants de Gaza. Elle a notamment été marquée par ces femmes qui, après les bombardements, essayent de reconstruire leur maison, leur vie. "On cherche dans les décombres le doudou de son fils, on cherche comment on va renvoyer les enfants à l’école, comment on va se réinventer", raconte-t-elle.

Comment s’en sortir ?

Sur place, Manon Quérouil-Bruneel a constaté que les Palestiniens "ont vu que la voie pacifique ne marchait pas, qu’on n’arrive pas à tenir des élections. En dépit des tentatives d’ouverture récentes que le Hamas a pu faire, Israël n’accepte aucune négociation, aucun compromis. Donc effectivement, ça conforte les gens et encore une fois, j’ai trouvé que la population que j’ai pu rencontrer, je l’ai trouvé très mesurée par rapport à tout ce qu’ils pouvaient endurer", rapporte-t-elle.