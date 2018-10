Gaza : cinq Palestiniens tués dans des heurts avec des soldats israéliens

Tous les vendredis depuis mars, des milliers de Palestiniens se rassemblent le long de la ligne qui sépare l'Etat juif du territoire palestinien

Cinq Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza, vendredi 12 octobre, lors de manifestations et de heurts avec les soldats israéliens le long de la frontière, indique le ministère gazaoui de la Santé. Le ministère n'a pas fourni plus de précisions dans un premier temps. Les abords de la frontière avec Israël sont depuis le 30 mars le théâtre d'une vaste mobilisation contre le blocus imposé depuis plus de dix ans par l'Etat hébreu.

L'armée israélienne a dit vérifier ces informations. Tous les vendredis depuis mars, des milliers de Palestiniens se rassemblent le long de la ligne frontalière qui sépare l'Etat juif du territoire palestinien, contrôlé par le groupe islamiste Hamas.

Depuis le début de ces manifestations pour réclamer un droit au retour sur les terres abandonnées à Israël à la fondation de l'Etat lors de la guerre israélo-arabe de 1948, près de 200 Palestiniens ont été tués. Côté israélien, un soldat a été tué par un tireur palestinien.