Explosion de bipeurs au Liban : l'étrange site hongrois de la société BAC Consulting

Où ont été fabriqués ces bipeurs ? La confusion règne sur l'origine de ces appareils, plusieurs entreprises et pays se renvoient la balle. À Budapest, en Hongrie, la société BAC Consulting ne fournit pas davantage d'éléments.

Après l'explosion de bipeurs utilisés par des agents et des combattants du Hezbollah, qui a fait au moins 12 morts et près de 2 800 blessés lundi 16 septembre, un consensus d'experts émerge sur la manière dont cette attaque inédite a été orchestrée : quelques grammes d'un puissant explosif ont été insérés dans les bipeurs destinés au Hezbollah. Reste désormais à savoir où ont été fabriqués ces bipeurs et à ce sujet, la confusion est totale, chaque société, chaque pays se renvoyant la balle.

Une chose est certaine : sur les bipeurs qui ont explosé figure le nom d'une marque : Gold Apollo, basée à Taïwan. Ses dirigeants ont expliqué que "la conception et la fabrication de ces produits étaient de l'unique responsabilité de BAC Consulting", une société basée en Hongrie. Ils donnent même une adresse, à Budapest, où franceinfo s'est rendu. C'est un petit immeuble : il n'y a pas d'usine et une femme dit que personne ne vient travailler ici pour BAC Consulting.

Une piste bulgare

La dirigeante de cette société jointe par une télévision américaine explique n'être "qu'un intermédiaire", ce qu'a confirmé le porte-parole du gouvernement, précisant que "les appareils en question n'ont jamais été sur le sol hongrois".

Mercredi soir un média d'investigation indépendant, Telex, est allé encore plus loin en affirmant que c'est finalement une autre entreprise - Norta Global Ltd - basée à Sofia en Bulgarie, qui a importé ces bipeurs de Taiwan et qui les a vendus au Hezbollah.

Si tous les regards se tournent vers Israël dans cette affaire, l'Etat hébreu n'a toujours pas fait de commentaire sur ces explosions, tandis que les Etats-Unis ont mis en garde toutes les parties contre "une escalade de quelque nature que ce soit". Ces vagues d'explosions exacerbent les craintes d'une guerre totale entre le Hezbollah et Israël.