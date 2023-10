Explosion à l'hôpital al-Ahli de Gaza : le renseignement militaire français privilégie l'hypothèse d'"une roquette palestinienne"

La direction du renseignement militaire français a décidé de rendre publiques ses analyses à la demande de la présidence française par souci de transparence.

Temps de lecture : 1 min

Alors que Palestiniens et Israéliens se rejettent la responsabilité du tir sur un hôpital de Gaza depuis mardi, la Direction du renseignement militaire français (DRM) a estimé, vendredi 20 octobre, que "rien ne permet[tait] de dire" qu'"une frappe israélienne" s'était abattue sur l'hôpital. "La nature de l'explosion et les échanges avec d'autres partenaires du renseignement me conduisent à (affirmer) que rien ne permet de dire qu'il s'agit d'une frappe israélienne. L'hypothèse la plus probable est une roquette palestinienne qui a explosé avec une charge d'environ 5 kilos", a indiqué un responsable de la DRM à des journalistes.

La DRM a décidé de rendre publiques ses analyses à la demande de la présidence française par souci de transparence, a-t-il fait valoir. Selon sa compréhension du site de l'explosion, la DRM a identifié un trou, et non un cratère, d'environ un mètre sur 75 cm, et de 30 à 40 cm de profondeur. "Il faut environ cinq kilos d'explosifs pour produire cet effet, assurément moins de 10 kilos", a-t-il insisté.

La taille du cratère en question

L'hypothèse d'une bombe ou d'un missile israélien n'est pas possible selon lui, car la charge minimale de ce type d'armement est très largement supérieur. Un engin de la sorte aurait formé un cratère beaucoup plus grand, a ajouté ce responsable. Il estime en revanche qu'une charge de 5 kilos est cohérente pour des roquettes acquises ou fabriquées par les Palestiniens.

"Il n'y a pas eu de tirs de l'armée depuis la terre, la mer ou les airs qui ont touché l'hôpital", avait notamment affirmé le général Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne. Israël a aussi affirmé avoir des "preuves" de la responsabilité du Jihad islamique, un mouvement palestinien proche du Hamas et classé comme lui organisation terroriste par les Etats-Unis, l'Union européenne et Israël.

Le Jihad islamique a qualifié de "mensonges" ces accusations, affirmant que c'est une bombe larguée par un avion de l'armée israélienne qui a causé la tragédie.