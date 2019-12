"Etre ici, c'est spécial" : À Bethléem, des milliers de touristes côtoient des fidèles le soir de Noël

Une messe de Noël a été célébré à Bethléem en Cisjordanie dans la ville natale de Jésus.

Dans la nuit du 24 décembre, des centaines de fidèles chrétiens ont assisté à la messe de Noël en la basilique de la Nativité à Bethléem en Cisjordanie. Plusieurs centaines d'autres et aussi des touristes, pas toujours croyants, l'ont suivi depuis la place devant l'édifice. Dans la ville natale de Jésus, on croise de fervents croyants et des badauds dans une ambiance de marché de Noël très consumériste.

Une foule de touristes

Bethléem un soir de Noël, c'est un peu les marchands du temple. On croise un Père Noël avec un bonnet rouge et blanc clignotant, des stands de friandises et de boissons chaudes. Bethléem, c'est aussi Babel. On y croise des Indonésiens, des Croates ou encore des religieuses japonaises. Il y a aussi Myriam, une visiteuse belge qui n'a pas retrouvé la foi ici. "Oh non au contraire, s'exclame-t-elle. Il y a quelques années, j'étais catholique maintenant je ne le suis plus du tout. Aller mettre des grosses églises sur le lieu où Jésus est né, où il est mort etc... Ça ne correspond pas à ce que c’était il y a 2 000 ans".

Dans son homélie le patriarche latin de Jérusalem a dénoncé les restrictions de circulation imposée par Israël aux chrétiens de Gaza. Nadim est aussi chrétien, ce Palestinien vend des souvenirs juste à côté de l'église : "Noël, ce n'est pas seulement un sapin. Être ici, c'est spécial. Nous fêtons Noël à l'endroit où Jésus est né. Nous avons sans doute plus de chances que les autres d'être à Bethléem", dit-il. Face à la crèche, un couple d'Argentins chantent, un peu faux, pourtant leur émotion sonne juste à célébrer la naissance de Jésus à 12 000 kilomètres de chez eux.